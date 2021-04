Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - MHL : Le Dynamo en fusillade Premire victoire du MHK Dynamo en finale de la coupe Kharlamov qui rcompense le vainqueur de la MHL, ligue junior russe Source : mhl.khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 16/04/2021 12:30 Tweeter MHK Dynamo Moscou - Loko Iaroslavl : 2-1 TAB (1-0)



MHL Gutik dlivre le MHK Dynamo aux tirs au but au match 1 Finale inédite en MHL, la ligue junior russe. Le MHK Dynamo club ferme du Dynamo Moscou y défie le Loko club junior du Lokomotiv Iaroslavl, double champion en titre. La première période est très disputée et parfaitement équilibrée entre deux excellentes équipes. Mais les gardiens, Jerenko côté local, et Gorchkov pour les visiteurs ne cèdent pas. Kisakov d'un excellent mouvement transperce la lucarne et donne l'avantage aux moscovites (1-0).

Les policiers continuent de dominer le jeu mais ne parvient pas à doubler la mise. Il espère au moins tenir mais c'est sans compter le meilleur sniper de la ligue. Stepan Nikulin emporte tout le monde force le gardien à se coucher et égalise (1-1).

La prolongation est étouffante mais aucune équipe ne peut marquer. Il faut disputer une séance de fusillade. Gutik est le seul a trouver la faille, il remonte le palet au dernier moment et donne la victoire au MHK Dynamo dans ce match 1 (2-1).



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Vadim Jerenko

** : Egor Korchkov

* : Danil Gutik © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur