Match qui peut être décisif dans cette finale où les Moscovites mènent déjà 3-1, en cas de succès ils deviendraient champions face au double tenant du titre.

Le Loko place les premières offensives mais ne parvient pas à déjouer Jerenko, toujours impérial. Une mauvaise relance des visiteurs ricoche contre la bande derrière la cage et revient dans l'axe où Didkovsky reprend victorieusement (1-0).

Dans la foulée, les policiers juniors doublent la marque. Lukhovskoï envoie un coup de douze, le rebond concédé par Guskov file au deuxième poteau où Makhrin seul, pousse au fond (2-0).

Le MHK Dynamo continue de mitrailler tout le tiers et logiquement réussit à faire une troisième fois sauter la banque. Zlodeyev est à la déviation dans les dernières secondes du tiers (3-0).

A la reprise, les visiteurs récupèrent une supériorité numérique. Mais le MHK Dynamo parvient à contrer à deux contre un, l'échange de passes entre Rachevsky et Mikhaïlov permet à ce dernier de faire trembler les filets une quatrième fois (4-0).

Le Loko retourne à son powerplay et Tesanov lancé seul en break débloque enfin le compteurs des cheminots en herbe (4-1).

La partie s'inverse et s'équilibre mais encore une fois sur un contre, les locaux font enfler le score. Lukhovskoï parvient à servir parfaitement Kisakov qui efface le gardien et creuse encore la mise (5-1).

Le Loko change de gardien et rappelle Gorchkov sur la glace. Il lance les machines pour renverser la vapeur. Tyutnev contourne la cage et remet dans l'angle pour Bychkov qui pousse au fond à bout portant (5-2).

En powerplay, un magnifique échange de passes devant l'enclave moscovite permet au Loko de se rapprocher encore. La défense bleue et blanche coule et laisse Jerenko seul qui en perd sa crosse et ne peut rien sur la reprise de Tyutnev (5-3).

Le dernier tiers est équilibré et les deux équipes luttent coudes à coudes. Finalement c'est le Loko qui trouve la faille et recolle. L'excellent lancer de Tesanov dans le trafic déjoue le portier local (5-4).

KHL Le MHK Dynamo Moscou est champion de MHL

Comme dans un rêve le club de Iaroslavl est en train de réaliser un incroyable retournement de situation comme au match 5 des demi-finales contre l'Irbis Kazan. Mais dans la foulée une nouvelle percée des bleus et blancs redonne de l'air aux Moscovites. Gutik à toute allure dépose un caviar au second poteau pour Rachevsky qui déjoue le portier (6-4).

Le plus dur semble fait pour les jeunes dynamistes mais le Loko n'a pas abandonné. Il sort son gardien en fin de partie et fait le siège du but adverse. Kyryanov lance, le puck monte derrière le dos du gardien moscovite, Tesanov le dévie au vol et le fait tomber dans la cage (6-5).

Le pressing final est formidable mais les locaux poussés par leur public parviennent à contrer et Pribylsky parvient à lancer dans le but désert (7-5).

C'est fait le MHK Dynamo Moscou est champion de MHL et remporte la coupe Kharlamov pour la première fois de son histoire !



Etoiles Hockey Hebdo :

*** : Daniil Tesanov

** : Pavel Tyutnev

* : Aleksandr Kisanov