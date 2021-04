MHK Dynamo Moscou : 1-4 (1-3)



MHL Le MHK Dynamo Moscou en forme au match 4 Loko Iaroslavl -: 1-4 (1-3)

Le Loko s'est bien repris à domicile en remportant solidement le match 3 et espère égaliser devant ses partisans face au MHK Dynamo.

Les Moscovites démarrent la rencontre du bon patin et se montrent extrêmement dangereux. Le Loko un peu secoué tient grâce à son gardien et peine à véritablement contrer la machine bleue et blanche. Une mauvaise relance profite à Zaitsev qui sert parfaitement Bryzgalov au deuxième poteau, sa reprise vient cueillir Gorchkov, impuissant (0-1).

Les locaux reviennent sur le glaçon motivés et espèrent égaliser rapidement. Ils s'appuient sur leur vitesse mais leurs tentatives solitaires ne prennent pas à défaut la vigilance de Jerenko. En break, Manin vient buter sur la jambière du portier dynamiste, le puck traîne, Daryn reprend, Jerenko lâche la crosse et avec sa main libre parvient à repousser au loin. En powerplay le pressing local est infernal, mais le score en reste là. A deux minutes de la deuxième sirène, le coup de canon de Rachevsky double la marque (0-2).

Le Loko repart dans la foulée et réussit à réduire l'écart dans les derniers instants. Manin lance de la bleue, le palet dévié par Daryn termine mollement entre les jambières du portier visiteur (1-2).

Le MHK Dynamo met la gomme au dernier tiers, et c'est en infériorité que le club junior de la police fait la différence. Une sortie hasardeuse de Gorchkov derrière sa cage se transforme en catastrophe, Rachevsky parvient à lui prendre le palet, il transmet devant l'enclave à Mikhaïlov malgré le retour surpersonique du gardien devant son filet, le tir sous la barre est imparable (1-3).

Le MHK Dynamo déroule et font le show dans les dernières minutes, il monopolise la rondelle et ses accélérations renversent le train. Didkovsky, à toute allure, contourne la cage et vient glisser au second poteau (1-4).

Les carottes sont cuites pour le Loko qui ne peut plus guère inquiéter son adversaire et l'empêcher de s'adjuger une troisième victoire dans la série finale. Le MHK Dynamo n'a plus besoin que d'un succès pour être champion. Le Loko n'a pas le choix, vendredi il faudra vaincre ou mourir.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Dmitry Rachevsky

** : Daniil Gutik

* : Vadim Jerenko