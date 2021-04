Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - MHL : Le train quitte le quai Aprs deux dfaites Moscou, le Loko remporte son 1er match de la finale Source : mhl.khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 19/04/2021 21:05 Tweeter Loko Iaroslavl - MHK Dynamo Moscou : 3-1 (1-2)



KHL Le Loko de Nikulin revient dans la srie - MHK Dynamo Moscou : 3-1 (1-2) Après deux défaites dans la capitale fédérale, le Loko doit rebondir devant ses partisans sous peine de se retrouver bien mal embarqué dans cette finale de la Coupe Kharlamov face au MHK Dynamo. Le premier tiers voit les jeunes cheminots enfiler le bleu de chauffe et faire feu de tout bois pour faire rougeoyer le foyer de leur "bête humaine" lancée à toute vapeur sur les rails du succès. Les visiteurs plient mais Jerenko en pleine forme multiplie les sauvetages pour tenir les siens dans le coup.

Malgré une nette domination des locaux, ceux-ci n'ont pu ouvrir les compteurs après 20 minutes. Le double champion en titre continue sa domination au tiers médiant. Le Loko accélère encore et provoque les fautes des policiers en herbe, ce qui va leur coûter le match. Le sniper local, Stepan Nikulin ouvre les compteurs en powerplay d'un bon lancer côté mitaine (1-0).

La partie s'emballe un peu et devient rugueuse, le corps arbitral intervient pour calmer les énervés et remet le match dans le bon sens. Personne ne parvient à profiter des supériorités numériques, mais c'est toujours le Loko le plus dangereux dans cette partie. Un avantage numérique bien négocié en fin de deuxième tiers permet aux locaux de doubler la marque. Nikulin est cette fois assistant, il sert Abrosimov qui contourne la cage et lance de derrière le but, le palet ricoche sur le patin du gardien moscovite et franchit la ligne (2-0).

Le MHK Dynamo revient survolté au dernier tiers pour refaire son retard dans un match qui commence à lui échapper. Machulin dévie parfaitement au deuxième poteau pour Lukhovskoï qui réduit l'écart d'un one-timer parfait (2-1).

Les Moscovites forcent le verrou mais ne parviennent pas à revenir tant Gorchkov s'illustre devant la cage locale. Le Loko joue le chrono et parvient à tenir. Les visiteurs sortent le gardien en fin de partie, Beryozkin délivre les siens dans la cage vide (3-1).

Une belle première victoire méritée pour le Loko qui revient dans la série et pourrait égaliser dès demain en cas de nouveau succès sur sa glace.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Stepan Nikulin

** : Ruslan Abrosimov

* : Vadim Jerenko











