Division 2 : Annecy (Les Chevaliers du Lac) Hockey sur glace - Mineur - Annecy Hockey recrute un entraîneur Hockey sur glace - Recrutement Entraîneur Mineur - Annecy Source : Annonce d'Annecy La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 21/04/2023 à 11:30 Tweeter Le Annecy Hockey recrute un entraîneur pour la section mineure à temps plein

Le club : Compte plus de 400 licenciés de l’école de glace aux sections loisirs

A une dynamique de recrutement importante de jeunes joueurs et joueuses

Compte une douzaine d’équipes à gérer tous les weekends Le profil recherché : Entraineur diplômé

Dynamique avec force de proposition

Pédagogue et à l’écoute mais aussi autoritaire

Sachant faire preuve d’autonomie Les missions :

Animer les séances d’entrainement glace de ses catégories, préparation et mise en place, travail vidéo...

Participer à l’organisation logistique de l’équipe

Gérer le planning des matchs, les convocations et coacher ses catégories lors des matchs

Organiser et participer aux tournois, stages

Participer à l’organisation des actions de recrutement

Participer aux actions de ligues

Participer au développement du club Les conditions d’emploi : Lieu de travail : Patinoire d’Annecy

Type de contrat : à temps plein

Horaires : en fonction de l’activité (entrainement s, matchs, manifestations...)

Rémunération : en fonction du profil Merci d'envoyer votre candidature à

yoann.ruault@annecy - hockey.com

