Hockey Mineur : Briançon (Les Diables Rouges) Hockey sur glace - Mineur - Briançon recherche joueurs Hockey sur Glace - Mineur - Briançon Source : annonce Briancon Alpes Provence Hockey Club La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 14/12/2019 à 16:00 Tweeter



Communiqué recrutement saison 2020 -2020



Briancon Alpes Provence Hockey Club (05000) recherche activement des gardiens et joueurs nées en 2009 - 2008 2007 - 2006 - 2005 « U13 , U15 Élite , U17 Élite » .



Possibilités d’internat et familles d’accueils .



Contact :

M. BOUGRO Laurent

Manager général BAPHC

+33 (0) 6 10 24 27 65

laurentbougro@icloud.com © 2019 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo