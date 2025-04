Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial : Les bleues recalées. Déception pour les Bleues qui manquent l’accession en Elite Source : Média Sports Loisirs / la rédaction Fabien Sgarra Posté par Hockey Hebdo le 19/04/2025 à 17:39 Tweeter

Enorme déception pour l'équipe de France féminine qui a manqué sa qualification pour le Championnat du monde Élite (après deux participations en 2019 et 2023, à chaque fois conclues par une relégation).



Samedi à Shenzhen (Chine), les Bleues se sont inclinées face à l'Autriche 1-3 (0-0, 0-1, 1-2) lors de la dernière journée (5e) du Mondial D1A. La victoire de la Slovaquie sur les Pays-Bas (4-1) en ouverture de programme, avaient mis la pression sur les Françaises, opposées à l’Autriche, seule nation encore invaincue après les quatre premières rencontres.



Battue dans une rencontre qui s’est débridée dans la dernière période, les Bleues – qui avaient pourtant dominé l’Autriche en match de préparation au Mondial le 10 avril, 4-1 - ont finalement pris la troisième place du classement (8 pts avec un bilan de 3v et 2d), échouant à un point du bonheur, comme l'an passé. Le but de Clara Rozier en toute fin de match pour sauver l’honneur restera anecdotique. Le manque d’efficacité des joueuses de Grégory Tarlé en supériorité numérique a été fatale aux Françaises.



L'Autriche et la Slovaquie, victorieuse des Bleues (4-1) lundi dernier, montent donc en Élite. Elles sont remplacées en D1A par la Norvège et la Hongrie. L'année prochaine, l'accession au Championnat du monde Élite sera plus difficile, car il n'y aura que le premier du classement qui montera.



Résultats de la 4ème journée



Slovaquie - Pays Bas : 4 - 1

Autriche - FRANCE : 3 - 1

Danemark - Chine : 1 - 0 Classement MJ V V

ot D D

ot Points 1 Autriche 5 4 1 - - 14 pts 2 Slovaquie 5 3 - 2 - 9 pts 3 Danemark 5 3 - 2 - 9 pts 4 FRANCE 5 2 1 2 - 8 pts 5 Chine 5 1 - 3 1 4 pts 6 Pays Bas 5 0 - 4 1 1 pt



© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo