Rien ne sera simple dans ce Mondial D1A en Chine. L’emballage final le démontre avec des rencontres serrées, intenses, et des rebondissements. Comme l’Autriche, toujours invaincue (4 victoires), qui a connu une grosse frayeur face aux Pays-Bas (victoire 3-2 en mort subite), seule nation sans le moindre succès depuis le début du tournoi, l’équipe de France a tremblé face à la Chine.



Il a fallu un but égalisateur de Léa Villiot à moins de trois minutes de la fin du temps règlementaire, pour recoller les Bleues à 2-2 après une forte période de domination, puis un but de l’inévitable Estelle Duvin dans la séance des tirs au but au 8e shoot pour permettre aux Tricolores de s’imposer 3-2, de grappiller deux points précieux au classement, et surtout de rester en vie pour aller décrocher le titre mondial dans cette division.



Alice Philbert, la gardienne Franco-Canadienne des Bleues, impériale dans la séance cruciale des tirs aux but, a également eu un impact fondamental sur cette fin de rencontre heureuse.



Les joueuses de Grégory Tarlé termineront leur Mondial à Shenzhen face à l’Autriche (samedi, 10h30 Heure Française). Trois points séparent les deux équipes au classement après 4 journées. Rappelons que les Bleues, en match de préparation au Mondial (10 avril), avaient dominé les Autrichiennes 4-1.

Résultats de la 4ème journée



Danemark - Slovaquie : 2 - 0

Autriche - Pays-Bas : 3 - 2 AP

FRANCE - Chine : 3 - 2 AP Classement MJ V V

ot D D

ot Points 1 Autriche 4 3 1 - - 11 pts 2 France 4 2 1 1 - 8 pts 3 Slovaquie 4 2 - 2 - 6 pts 4 Danemark 4 2 - 2 - 6 pts 5 Chine 4 1 - 2 1 4 pts 6 Pays Bas 4 0 - 3 1 1 pt



