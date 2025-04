Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial - Un bol d’air frais pour nos Bleues Les Bleues assurent l’essentiel avec ce second succès en trois matches ! Source : Média Sports Loisirs Fabien Sgarra Posté par Hockey Hebdo le 17/04/2025 à 06:52 Tweeter

Un bol d’air frais pour nos Bleues



On savait que cette 3e journée du Mondial D1A, qui se déroule en Chine, serait prolifique en termes d’enseignements. Face à une équipe (Danemark) comptant le même nombre de points que les Bleues, l’équipe de France a transpiré mais a assuré l’essentiel avec ce second succès en trois matches (après le succès inaugural contre les Pays-Bas 8-3)



Grâce à un doublé de Clara Rozier face aux Danoises 2-1 (1-0, 0-0, 1-1), les Tricolores gardent le contact avec l’Autriche, seule nation invaincue dans le tournoi après sa victoire contre la Slovaquie (3-2). La complémentarité avec Estelle Duvin, sa partenaire du club Suisse du SC Bern Frauen (auteure de deux assistances), a fait merveille sur la glace de Shenzhen, pour donner de l’oxygène aux Bleues dans un match charnière.



Face à la Chine (ce jeudi à 14 h Heures Françaises) pour l’avant-dernière rencontre du Mondial, les joueuses de Grégory Tarlé ont une belle occasion de signer une nouvelle victoire, avant d’envisager une finale contre l’Autriche, samedi prochain. Un adversaire que les Bleues ont battu en match de préparation au Mondial.



Résultats de la 3ème journée



Slovaquie - Autriche 2-3

Danemark - FRANCE 1-2

Chine – Pays-Bas 2-1

Classement MJ V V

ot D D

ot Points 1 Autriche 3 3 - - - 9 pts 2 Slovaquie 3 2 - 1 - 6 pts 3 France 3 2 - 1 - 6 pts 4 Danemark 3 1 - 2 - 3 pts 5 Chine 3 1 - 2 - 3 pts 6 Pays Bas 3 0 - 3 - 0 pt



