Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial 2028. Dossier de candidature déposé ! La Fédération Française de Hockey sur Glace a fait parvenir ce mercredi 10 janvier son dossier de candidature à la Fédération Internationale pour l’organisation du Championnat du Monde de Hockey sur Glace de l’IIHF 2028. L’Accor Arena de Paris et la LDLC Arena de Lyon pourraient accueillir la compétition du 12 au 28 mai 2028. Le vote aura lieu le 24 mai 2024, pendant l’Assemblé Générale de l’IIHF à l’occasion de la phase finale du prochain Mondial à Prague. Source : Communiqué de la FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 11/01/2024 à 19:15 Tweeter Communiqué de la FFHG - 11/01/2024 -13:04



En 2017, Paris accueillait 8 équipes du Championnat du Monde tandis que Cologne, en Allemagne, recevait l’autre poule et les phases finales. Il s’agirait pour 2028 d’une édition à 100% française.



Pour Pierre-Yves Gerbeau, président de la FFHG, « nous avons construit cette candidature française avec beaucoup d’enthousiasme et de détermination. deux ans avant les Jeux Olympiques d’hiver en France, ce serait l’occasion de faire rayonner le hockey sur glace et d’engager toute notre communauté dans un événement unique. Deux ateliers de concertation et de co-construction autour des éléments structurants de la vision et de l’héritage de la candidature ont été mis en place pour accompagner la rédaction du dossier technique remis hier à l’IIHF. Une vingtaine de personnes ont participé à ces ateliers : joueurs, volontaires, dirigeants, élus, arbitres, etc. Des entretiens individuels avec des acteurs majeurs du sport et du hockey international ont également permis d’orienter les éléments stratégiques de la candidature. En attendant le vote des pays membres de l’IIHF en mai, les quatre prochaines éditions du Mondial auront lieu en République tchèque l’an prochain, puis en Suède et au Danemark, en Suisse, en 2026 – année des Jeux de Milan-Cortina – et en Allemagne en 2027.»



© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur