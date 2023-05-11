Gardiens :Šimon Hrubec (Zurich Lions), Marek Langhamer (Ilves), Karel Vejmelka (Arizona Coyotes).
Défenseurs : Tomáš Dvořák (Dynamo Pardubice), Michal Jordán (SC Rapperswil-Jona Lakers), Michal Kempný (Sparta Praha), Ronald Knot (Bílí Tygři Liberec), Jan Košťálek (Dynamo Pardubice), Tomáš Kundrátek (Kometa Brno), David Němeček (Sparta Praha), Jakub Zbořil (Boston Bruins).
Attaquants : Ondřej Beránek (Energie Karlovy Vary), Jiří Černoch (Energie Karlovy Vary), Roman Červenka (SC Rapperswil-Jona Lakers), Filip Chlapík (HC Ambrì-Piotta), Filip Chytil (New York Rangers), Jakub Flek (Kometa Brno), Martin Kaut (San José Barracuda), Dominik Kubalík (Detroit Red Wings), Lukáš Sedlák (Dynamo Pardubice), Jiří Smejkal (IK Oskarshamn), Vladimír Sobotka (Sparta Praha), Michael Špaček (HC Ambrì-Piotta), David Tomášek (Sparta Praha), Daniel Voženílek (Oceláři Třinec).