Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial 23 : La compo du Danemark Le Danemark a annoncé sa composition pour le mondial 2023 Source : ishockey.dk La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 10/05/2023 à 17:00 Tweeter

Gardiens : Frederik Dichow (Frölunda HC), Mathias Seldrup (Esbjerg Energy), George Sørensen (Aalborg Pirates).



Défenseurs : Jacob Gammelgaard (Rungsted Seier Capital), Morten Jensen (Rungsted Seier Capital), Jesper Jensen Aabo (KA Klagenfurt), Anders Koch (Aalborg Pirates), Anders Krogsgaard (HC TWK Innsbruck), Kasper Larsen (Mississauga Steelheads), Matias Lassen (Malmö Redhawks), Markus Lauridsen (Malmö Redhawks), Oliver Lauridsen (Malmö Redhawks).



Attaquants : Mikkel Aagaard (MoDo Hockey), Niklas Andersen (Fischtown Pinguins), Matthias Asperup (Herlev Eagles), Mathias Bau Hansen (Herning Blue Fox), Mikkel Bødker (HV 71), Nikolaj Ehlers (Winnipeg Jets), Nicklas Jensen (Rapperswil-Jona Lakers), Felix Maegaard Scheel (EHC Visp), Nicolai Meyer (Salzburg Red Bulls), Oscar Fisker Mølgaard (HV 71), Nick Olesen (Brynäs IF), Morten Poulsen (Herning Blue Fox), Patrick Russell (Linköping HC), Frederik Storm (ERC Ingolstadt), Christian Wejse (Fischtown Pinguins).











