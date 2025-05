Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial D1 A : Britanniques et Italiens promus La Grande Bretagne et l'Italie terminent en tête du mondial Division I A et montent en élite l'année prochaine Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/05/2025 à 22:33 Tweeter icehockeyuk.co.uk La Grande Bretagne remonte en élite mondiale

La Grande-Bretagne a remporté tous ses matchs au mondial Division I groupe A malgré des difficultés en début d'exercice. Dès le premier match les lions étaient poussés aux tirs au but par le promu ukrainien, qu'ils déjouaient de justesse. Le lendemain c'est le pays hôte roumain qui tenait les Britianniques jusqu'en prolongation avant de céder. Le Japon au troisième match menait par deux fois contre la team GB mais celle-ci égalisait en dernière minute de jeu avant de l'emporter en prolongation sur une bourde monumentale des Nippons. Trois victoires certes mais très difficiles. Il restait deux matchs contre les autres favoris, Italiens et Polonais. Mais là le Royaume a haussé le niveau avec des larges succès 5-1 et 3-0. Un sans faute finalement, un titre de champion du monde et un retour immédiat en élite mondiale pour 2026. Kirk le meilleur pointeur britannique a marqué 7 points.

Au deuxième rang, avec la médaille d'argent mais également avec un billet en poche pour l'élite mondiale, l'Italie qui fait son grand retour en élite mondiale après trois ans de purgatoire. Les Azzuri avaient bien démarré avec une large victoire contre le Japon avant de se faire battre à la surprise générale aux tirs au but contre l'Ukraine, promue. Contre la Pologne, les Italiens s'imposaient nettement pour écarter un rival, mais sa déroute contre le Royaume Uni lui retirait son destin des mains. Pour autant la défaite des Ukrainiens assurait la montée de l'Italie après le cinglant 7-1 contre les Roumains. Tedesco le meilleur compteur transalpin a marqué 8 points. italia.hockey L'Italie retrouve l'élite mondiale après trois ans

L'Ukraine, promue en Division I A l'an dernier, misait sur le maintien, après un mondial excellent, elle récupère la médaille de bronze. Les Ukrainiens ont poussés les Britanniques champions du monde aux tirs au but, battus les Italiens, surclassés les Polonais, nettement dominé la Roumanie. Il lui suffisait d'un point au dernier match contre le Japon pour remonter en élite, en réussissant l'exploit d'une double montée en deux ans. Mais les Japonais en ont décidé autrement et leur victoire brise le rêve ukrainien. Denyskin avec 9 points et Zakharov avec 8 sont les meilleurs compteurs bleus et jaunes mais aussi du mondial. Avec 96,51% d'arrêts, Dyachenko est le meilleur gardien du mondial.

Le Japon auteur d'un mondial un peu paradoxal termine quatrième. Nettement battus d'entrée, les Japonais résistaient à la Pologne mais s'inclinaient d'une courte tête. Ils pensaient tenir leur première victoire contre la Grande Bretagne mais se faisait rejoindre et battre en prolongation. Le soleil se levait sur le Nihon aux deux derniers matchs avec deux belles victoires. Avec 4 points, Nakajima est le meilleur pointeur nippon avec 4 points.

La Pologne reléguée d'élite l'an passé espérait y revenir le plus vite possible mais elle s'est effondrée et termine cinquième pour un très décevant mondial. Deux victoires, dont une très difficile contre le Japon et c'est tout. Łyszczarczyk le meilleur compteur polonais a compté trois points.

