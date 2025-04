Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial D1 B : L'Estonie hôte C'est à Tallinn en Estonie que le mondial de Division I groupe B se déroule Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/04/2025 à 19:06 Tweeter

La Division I des championnats du monde démarre avec le groupe B qui se tiendra toute la semaine à Tallinn en Estonie. Le pays hôte qui avait remporté le bronze l'an dernier, espère bien briller dans sa patinoire et devant son public. La Corée du Sud reléguée du groupe A l'an dernier sera également une équipe à suivre. Nouvelle équipe dans ce groupe également, la Croatie qui est promue après son titre l'an dernier en Division II groupe A. Les autres participants sont les habituels. La Lituanie qui viendra en voisin, la Chine et l'Espagne toujours coachée par un certain Luciano Basile.



26 avril

Chine - Lituanie : 0-1

Espagne - Estonie : 1-6

Croatie - Corée du Sud : 2-5



27 avril

Lituanie - Espagne :

Estonie - Croatie :

Corée du Sud - Chine :



29 avril

Corée du Sud - Espagne :

Croatie - Chine :

Lituanie - Estonie :



1er mai

Lituanie - Croatie :

Estonie - Corée du Sud :

Chine - Espagne :



2 mai

Corée du Sud - Lituanie :

Espagne - Croatie :

Estonie - Chine :



Classement : La Division I des championnats du monde démarre avec le groupe B qui se tiendra toute la semaine à Tallinn en Estonie. Le pays hôte qui avait remporté le bronze l'an dernier, espère bien briller dans sa patinoire et devant son public. La Corée du Sud reléguée du groupe A l'an dernier sera également une équipe à suivre. Nouvelle équipe dans ce groupe également, la Croatie qui est promue après son titre l'an dernier en Division II groupe A. Les autres participants sont les habituels. La Lituanie qui viendra en voisin, la Chine et l'Espagne toujours coachée par un certain Luciano Basile.Chine -: 0-1Espagne -: 1-6Croatie -: 2-5Lituanie - Espagne :Estonie - Croatie :Corée du Sud - Chine :Corée du Sud - Espagne :Croatie - Chine :Lituanie - Estonie :Lituanie - Croatie :Estonie - Corée du Sud :Chine - Espagne :Corée du Sud - Lituanie :Espagne - Croatie :Estonie - Chine :

Estonie : 3 pts Corée du Sud : 3 pts Lituanie : 3 pts Chine : 0 pt Croatie : 0 pt Espagne : 0 pt © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo