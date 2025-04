Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial D2 A : Belgrade en hôte C'est à Belgrade en Serbie que le Mondial de Division III groupe B se déroule Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 29/04/2025 à 12:58 Tweeter

Après le groupe B à Dunedin, c'est le groupe A de la Division II qui ouvre ses portes à Belgrade en Serbie. Le pays hôte médialle d'argent l'année passée a manqué la promotion en première division groupe B à pa grand chose, il espère y parvenir cette année à domicile devant ses partisans. Autre équipe à surveiller et qui vise le titre ce sont les Pays-Bas relégués l'année dernière de la Division I B. Ils veulent rapidement remonter pour relancer le hockey national en berne. Leur voisin la Belgique sera également une nouvelle équipe dans ce groupe, après son titre de Division II groupe B en 2024 et espère ne pas faire l'ascensseur. Les autres équipes sont celles qui étaient déjà là l'an passé. Les Emirats Arabes Unis et leur cohorte de naturalisés, Israël et l'Australie.



29 avril

Belgique - Israël :

Emirats Arabes Unis - Pays Bas :

Serbie - Australie :



30 avril

Pays Bas - Israël :

Australie - Belgique :

Serbie - Emirats Arabes Unis :



2 mai

Pays Bas - Australie :

Emirats Arabes Unis - Israël :

Serbie - Belgique :



3 mai

Australie - Emirats Arabes Unis :

Belgique - Pays Bas

Israël - Serbie :



5 mai

Emirats Arabes Unis - Belgique :

Israël - Australie :

Pays Bas - Serbie :



Australie Belgique Emirats Arabes Unis Israël Pays Bas Serbie

