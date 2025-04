Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial D2 B : A Dunedin aux antipodes C'est à Dunedin en Nouvelle-Zélande que le mondial de Division II groupe B se déroule Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/04/2025 à 09:25 Tweeter



La Division II des championnats du monde démarre avec le groupe B qui se tiendra toute la semaine à Dunedin en Nouvelle-Zélande. Le pays hôte qui avait remporté la médaille d'argent l'an dernier, espère bien briller dans sa patinoire et devant son public et pourquoi pas monter. L'Islande reléguée du groupe A l'an dernier sera également une équipe à suivre. Nouvelle équipe dans ce groupe également, la Thaïlande qui est promue après son titre l'an dernier en Division III groupe A et qui fait pour la première fois de son histoire une apparition à un tel niveau. Les autres participants sont les habituels. La Bulgarie et la Géorgie qui représenteront l'Europe orientale et Taïwan qui avait évité de justesse la relégation l'an dernier.





27 avril

Thaïlande - Bulgarie : 3-5

Géorgie - Islande : 4-0

Nouvelle-Zélande - Taïwan :



28 avril

Islande - Bulgarie :

Taïwan - Thaïlande :

Nouvelle-Zélande - Géorgie :



30 avril

Islande - Taïwan :

Géorgie - Bulgarie :

Nouvelle-Zélande - Thaïlande :



2 mai

Taïwan - Géorgie :

Thaïlande - Islande :

Bulgarie - Nouvelle-Zélande :



3 mai

Géorgie - Thaïlande :

Bulgarie - Taïwan :

Islande - Nouvelle-Zélande :



Géorgie : 3 pts Bulgarie : 3 pts Nouvelle-Zélande Taïwan Thaïlande : 0 pt Islande : 0 pt











