Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial D2B : Les Islandais régalent à domicile L'Islande a réalisé un mondial parfait devant ses partisans à Reykjavik et monte en DII A Source : iihf Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 24/04/2022 à 10:00 Tweeter Photo : ÍHÍ Íshokkísamband Íslands L'Islande championne du monde de Division II B Durant toute la semaine à Reykjavik le mondial Division II B a tenu ses promesses avec des matchs complets et même du suspense jusqu'à la dernière seconde.

Les Islandais ont décroché l'or à domicile avec un parcours idéal marqué de quatre victoires en autant de matchs. Avec 25 buts marqués l'Islande est la meilleure attaque, mais surtout la meilleure défense avec seulement 7 buts concédés. Ses deux gardiens qui ont joué deux matchs chacun se partagent le sommet des classement, Ragnarsson (94,87% d'arrêts) et Johannesson (93,62). Par contre ses meilleurs pointeurs à égalité, Sugurdarson et Leifsson qui terminent à 6 points ne sont que troisième et cinquième.

Malgré tout contrat rempli pour les Islandais qui évolueront dans le groupe A de division II l'année prochaine.

Les Géorgiens avec un très bon mondial finissent deuxièmes grâce à leurs machines à scorer, Bukiya et Karelin auteurs tous deux de 11 points en quatre rencontres.

Les Belges menés par Coolen et ses 8 pooints et tenus par leur solide Gardien Waumans terminent sur le podium. Mais ils ont fait douté les Islandais au dernier match, si elle l'avait emportée, la Belgique aurait pu empocher l'or, mais elle a finit par s'incliner 3-2.

Les Bulgares n'ont comptabilisés qu'une petite victoire pour terminer quatrième de l'édition 2022. Le Mexique lui a complètement sombré à tous ses matchs et termine dernier avec aucun point. Il a seulement marqué quatre petits buts marqués dont deux pour Majul le joueur de Como en Italie. Les Mexicains sont relégués en Division III A l'an prochain.



Retrouvez tous les résultats du mondial DII groupe B sur notre page dédiée © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo