Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial D3 A : Le Kirghizistan champion Le Kirghizistan remporte le mondial de Division III groupe A et monte en deuxième division Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/04/2025 à 15:51 Tweeter akipress.com Le Kirghizistan champion du monde de Division III A

Le Kirghizistan a brillé à Istanbul avec un mondial parfait avec cinq victoires et un titre de Division III groupe A ce qui permet au petit pays d'Asie centrale de grimper dans la Division II groupe B, pour la première fois de son histoire. Les Kirghizes ont marqué 27 buts en 5 matchs, la meilleure attaque, et encaissés seulement 5, la meilleure défense. Seifulov est le meilleur compteur du mondial avec 9 points, Chuvalov en a compté 7. Petrov le gardien kirghize a les meilleures statistiques, 94,57% d'arrêts et 1,07 but encaissé par match.

Le Turkménistan remporte la médaille d'argent avec quatre victoires et un seul revers mais de taille (1-8) contre les Kirghizes. Les Turkmènes ont beaucoup marqué mais également beaucoup encaissés à l'image de leur dernier match remporté 6-5 en prolongation. Barkovskiy le meilleur compteur turkmène a compté 6 points devant Baymyradov et Balyyev qui ont eux marqué 5 points.

Déception pour la Turquie, pays hôte, qui était de plus reléguée depuis la division suppérieure. Elle doit se contenter de la médaille de bronze. Les Turcs ont beaucoup marqué et peu encaissés mais ont perdu deux rencontres, contre les deux pays d'Asie centrale, Kirghizistan et Turkménistan, trop juste pour espérer mieux. Bakal son meilleur compteur a marqué 6 points. Son gardien, Voronov a pourtant brillé avec 93,60% d'arrêts.

L'Afrique du Sud termine au pied du podium mais à un point de la relégation. Cette année à Istanbul il n'y avait pas loin du Capitole à la roche Tarpéienne. Les Sud-Africains n'ont remporté qu'un seul match contre la Bosnie-Herzégovine mais ils ont poussé les Turkmènes en prolongation, ce petit point a suffit pour s'éloigner de la zone rouge. Samaai le meilleur compteur national a récolté quatre points.

La Bosnie-Herzégovine promue l'an dernier a évité de justesse la descente. Derniers sans le moindre point jusqu'à l'ultime match, les Bosniens semblaient fichus. Mais les Balkaniques ont réussi a renverser le Luxembourg avec brio au dernier match l'envoyant à sa place en enfer. Mlivic le meilleur compteur bosnien a marqué 5 points devant les frères Mrkva.

Le Luxembourg, troisième l'an dernier a sombré cette année et avec la dernière place descend en Division III groupe B. Battus très largement par les trois pays turcophones aux trois premiers matchs, les lions loupaient déjà la médaille. Les Luxembourgeois déjouaient l'Afrique du Sud pour rebondir mais ensuite au dernier match perdaient pied et s'inclinaient encore lourdement contre la Bosnie-Herzégovine descendant ainsi au dernier rang. Pourtant Cannon avec 8 points terminait second pointeur du mondial mais c'est la défense catastrophique (27 buts encaissés en 5 matchs) qui a fait couler le Grand Duché.



