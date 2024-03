Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial D3 A : Les Thaïlandais triomphent Le mondial de Division III groupe A se déroulait à Bichkek, les Thaïlandais ont surclassé le groupe pour s'adjuger le titre de champion du monde Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/03/2024 à 13:52 Tweeter

Le mondial de Division III groupe A se jouait à Bichkek au Kirghizistan en ce début mars. L'an dernier trois équipes avaient terminée sur une égalité parfaite. Le pays hôte est le nouvel invité lui qui est monté du groupe B l'an dernier. Le Mexique relégué de Division II B espère remonter.

Dans ce mondial, c'est la Thaïlande qui a frappé les esprits avec cinq victoires en cinq matchs avec quatre buts d'écart aux minimum. Les Thaïlandais ont inscrit pas moins de 38 buts contre seulement cinq encaissés. Une machine de guerre inarrêtable. Champions du monde, les Thaïlandais évolueront l'an prochain en division II groupe B pour la première fois de leur histoire. Lampson termine meilleur compteur du mondial avec 19 points (9 buts). Ses naturalisés ont fait le boulot, Isaksson (18 points), Kindborn (16 points), Kitayama (11 points).

Les Kirghizes à domicile et malgré leur première participation à ce niveau ont réalisé un très bon mondial et s'adjugent la médaille d'argent. Ils ont été uniquement été battus part la Thaïlande. L'excellente offensive du Kirghizistan a été menée par Seifulov et ses 18 points. Yegorov en marque onze.

Le Luxembourg réalise cette année une bonne performance et remporte la médaille d'argent. Cette bonne compétition a été permise par les prouesses de Philippe Lepage devant sa cage. Gardien bien connu de la D3 française, puisqu'il garde aussi les cages du Tornado Luxembourg. Le meilleur compteur luxembourgois est Cannon avec 10 points, lui aussi joueur du Tornado.

Cette année pas de médailles pour le Turkménistan qui échoue au pied du podium après des lourdes défaites contre les deux premiers et un revers serré contre le Luxembourg. Nuryyev inscrit la bagatelle de onze points, mais il était bien seul.

L'Afrique du Sud a peiné cette année mais sa seule victoire lui permet de sauver sa tête dans le groupe A. Pourtant son gardien, Boyd a été héroïque a presque tous les matchs, portant son équipe sur son dos. Le problème des rhinocéros a été offensif avec la plus mauvaise attaque du tournoi. L'incontournable Samaai termine encore meilleur compteur sud-africain à sept points.

Le Mexique sombre cette année encore et subit une deuxième relégation en deux ans. Descendu de Divsion II l'an dernier, il a encore perdu tous ses matchs et tombent en Division III groupe B. Il n'a pris qu'un seul point contre le Luxembourg. Tapia le joueur de l'Université d'Alberta termine meilleur compteur mexicain avec 7 points. Sa défense et son gardien, les plus faibles du mondial ont coûté cher aux Sud-Américains.



Calendrier :



10 avril

Afrique du Sud - Mexique : 6-3

Turkménistan - Luxembourg : 3-4

Kirghizistan - Thaïlande : 4-9



11 avril

Turkménistan - Afrique du Sud : 4-3

Mexique - Thaïlande : 0-5

Luxembourg - Kirghizistan : 3-7



13 mars

Mexique - Luxembourg : 4-5 ap

Afrique du Sud - Thaïlande : 1-5

Turkménistan - Kirghizistan : 5-7



14 mars

Luxembourg - Afrique du Sud : 4-2

Thaïlande - Turkménistan : 13-3

Kirghizistan - Mexique : 9-4



16 mars

Thaïlande - Luxembourg : 6-1

Mexique - Turkménistan : 4-8

Afrique du Sud - Kirghizistan : 1-10



Thaïlande : 15 pts Kirghizistan : 12 pts Luxembourg : 8 pts Turkménistan : 6 pts Afrique du Sud : 3 pts Mexique : 1 pt











