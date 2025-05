Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial D3 B : Le Mexique champion Les Mexicains remportent le championnat du monde de Division III groupe B Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 04/05/2025 à 09:50 Tweeter consola.zione.com.mx Le Mexique champion du monde à domicile

A domicile, les Mexicains ont été excellents pour surclasser tous leurs adversaires et remporter plus que logiquement le titre de champion du monde, remontant immédiatement en Division III groupe A pour l'année prochaine où ils prendront la place de la Turquie qui a été reléguée. Les Aigles n'ont pas tremblé en remportant cinq victoires en cinq matchs, la plus serrée a été contre le promu mongol. La "finale" du tournoi contre la Corée du Nord, n'aura pas donné de suspense puisque les locaux la remportent 9-2. Le Mexique champion du monde aura marqué la bagatelle de 48 buts en cinq matchs, la meilleure attaque, et également la meilleure défense avec douze buts concédés. Majul a été la pièce maîtresse de l'offensive mexicaine avec 20 points à lui tout seul, dont quinze buts, devant Valencia avec 14 points et Tapia 12.

La Corée du Nord termine avec la médaille d'argent pour la deuxième année consécutive et ne peut donc pas monter. Pourtant les Nord-Coréens écrasaient leurs premiers adversaires Singapouriens, Hong Kongais, Mongols. Mais à la surprise générale, ils avaient une faiblesse contre les Philippins encore sans point et ne l'emportaient qu'en prolongation. Encore en course pour le titre et pour la montée, la Corée du Nord implosait au dernier match contre les Mexicains et terminait deuxième. Le meilleur compteur nord-coréen, Pak Yong Jo a inscrit 11 points juste devant Kim Il Chol et Han Kum Chol avec dix points chacun.

Hong Kong remporte la médaille de bronze comme l'année dernière avec trois victoires contre ses adversaires derrière eux et deux revers contre ses prédécesseurs. Avec 42 buts l'offensive hong kongaise est la deuxième plus prolifique du tournoi. Tang compte 18 points, Wong 16 et Cheng 14.

La Mongolie promue termine a une belle quatrième place et a rêvé jusqu'au bout d'une médaille. Le mondial a parfaitement démarré pour les Mongols qui corrigeaient les Philippines et Singapour. Certes ils cédaient contre la puissance de feu nord-coréenne mais tenaient bon et poussaient le Mexique dans ses retranchements avant de céder. Le dernier match contre les Hong Kongais pouvait leur donner le bronze en cas de victoire mais ils ont lourdement chuté et repartent les mains vide, après toutefois une belle performance pour la première fois à ce niveau de l'histoire. Batorovich le sniper du Lighting de Brisbane a été de loin le meilleur compteur mongol avec 20 points et termine second du mondial. Mishigsuren a marqué lui 14 points. Dans un mondial si offensif, les portiers n'ont pas été à leur avantage, notons tout de même la performance de celui de la Mongolie, Enkhkhuslen qui termine avec les meilleurs statistiques 83,93% d'arrêts.

Les Philippins sauvent leur tête dans ce groupe B avec quatre points. Malgré des cartons à tous les premiers matchs, ils parviennent à soutirer un point à la Corée du Nord, invincible jusque là. Puis au match final pour ne pas descendre, les Philippines corrigent Singapour et se maintiennent au contraire de leur adversaire. Le Suisse naturalisé, Füglister a été le meilleur compteur philippin avec 10 points juste devant Sze avec 9 points.

Singapour n'a rien pu faire et avec cinq défaites, 4 buts marqués seulement et 61 encaissés quitte logiquement ce groupe B bien trop relevé pour la petite île. Les Singapouriens qui retombent au dernier niveau en Division IV seront remplacés par l'Ouzbékistan récent champion du monde de ce groupe. Avec la montée du Mexique remplacé par la Turquie, ce sera une première, le groupe B de la Division III sera en 2026 composé exclusivement d'équipes asiatiques. A domicile, les Mexicains ont été excellents pour surclasser tous leurs adversaires et remporter plus que logiquement le titre de champion du monde, remontant immédiatement en Division III groupe A pour l'année prochaine où ils prendront la place de la Turquie qui a été reléguée. Les Aigles n'ont pas tremblé en remportant cinq victoires en cinq matchs, la plus serrée a été contre le promu mongol. La "finale" du tournoi contre la Corée du Nord, n'aura pas donné de suspense puisque les locaux la remportent 9-2. Le Mexique champion du monde aura marqué la bagatelle de 48 buts en cinq matchs, la meilleure attaque, et également la meilleure défense avec douze buts concédés.a été la pièce maîtresse de l'offensive mexicaine avec 20 points à lui tout seul, dont quinze buts, devantavec 14 points et12.La Corée du Nord termine avec la médaille d'argent pour la deuxième année consécutive et ne peut donc pas monter. Pourtant les Nord-Coréens écrasaient leurs premiers adversaires Singapouriens, Hong Kongais, Mongols. Mais à la surprise générale, ils avaient une faiblesse contre les Philippins encore sans point et ne l'emportaient qu'en prolongation. Encore en course pour le titre et pour la montée, la Corée du Nord implosait au dernier match contre les Mexicains et terminait deuxième. Le meilleur compteur nord-coréen,a inscrit 11 points juste devantetavec dix points chacun.Hong Kong remporte la médaille de bronze comme l'année dernière avec trois victoires contre ses adversaires derrière eux et deux revers contre ses prédécesseurs. Avec 42 buts l'offensive hong kongaise est la deuxième plus prolifique du tournoi.compte 18 points,16 et14.La Mongolie promue termine a une belle quatrième place et a rêvé jusqu'au bout d'une médaille. Le mondial a parfaitement démarré pour les Mongols qui corrigeaient les Philippines et Singapour. Certes ils cédaient contre la puissance de feu nord-coréenne mais tenaient bon et poussaient le Mexique dans ses retranchements avant de céder. Le dernier match contre les Hong Kongais pouvait leur donner le bronze en cas de victoire mais ils ont lourdement chuté et repartent les mains vide, après toutefois une belle performance pour la première fois à ce niveau de l'histoire.le sniper du Lighting de Brisbane a été de loin le meilleur compteur mongol avec 20 points et termine second du mondial.a marqué lui 14 points. Dans un mondial si offensif, les portiers n'ont pas été à leur avantage, notons tout de même la performance de celui de la Mongolie,qui termine avec les meilleurs statistiques 83,93% d'arrêts.Les Philippins sauvent leur tête dans ce groupe B avec quatre points. Malgré des cartons à tous les premiers matchs, ils parviennent à soutirer un point à la Corée du Nord, invincible jusque là. Puis au match final pour ne pas descendre, les Philippines corrigent Singapour et se maintiennent au contraire de leur adversaire. Le Suisse naturalisé,a été le meilleur compteur philippin avec 10 points juste devantavec 9 points.Singapour n'a rien pu faire et avec cinq défaites, 4 buts marqués seulement et 61 encaissés quitte logiquement ce groupe B bien trop relevé pour la petite île. Les Singapouriens qui retombent au dernier niveau en Division IV seront remplacés par l'Ouzbékistan récent champion du monde de ce groupe. Avec la montée du Mexique remplacé par la Turquie, ce sera une première, le groupe B de la Division III sera en 2026 composé exclusivement d'équipes asiatiques.



Retrouvez tous les résultats du championnat du monde de Division III groupe B sur notre flash info © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo