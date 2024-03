Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial D3 B : Les Bosniens champions A Sarajevo, le pays hôte la Bosnie-Herzégovine, devient champion du monde de Division III Groupe B et monte dans le groupe A Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 01/03/2024 à 11:17 Tweeter Le mondial de Division III groupe B se jouait à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine en cette fin février pour la deuxième année consécutive. Cette fois les Bosniens n'ont pas manqué le train et s'imposent dans leur mondial pour remporter le titre de champions du monde DIII B et grimper dans le groupe A pour l'année prochaine. Malgré un revers en prolongation contre Hong Kong, les locaux ont su remporter tous les autres matchs. Face à la Corée du Nord, invaincue, pour la "finale", la Bosnie-Herzégovine démarrait mal et était menée à deux reprise, mais elle parvient à renverser la tendance pour finalement l'emporter. Les Nord-Coréens terminent second et Hong Kong troisième. Les Philippines promus de Division IV ont réalisé un bon mondial et terminent quatrième. L'Iran n'a pu remporter le moindre point et est relégué en quatrième et dernière division pour 2025.

Le Nord Coréen Hong Chun-Rim termine meilleur compteur du tournoi avec 20 points également meilleur buteur avec 5 buts tout comme sept autres joueurs. Le gardien bosnien, Pasovic a été le grand artisan de la victoire et termine meilleur du mondial avec 93,53% d'arrêts et 2,21 buts encaissés par match.

23 février

Hong Kong - Corée du Nord : 8-10

Philippines - Singapour : 6-3

Bosnie-Herzégovine - Iran : 3-0



24 février

Corée du Nord - Singapour : 7-4

Iran - Philippines : 2-14

Bosnie-Herzégovine - Hong Kong : 3-4 ap



26 février

Corée du Nord - Iran : 9-4

Hong Kong - Singapour : 8-3

Bosnie-Herzégovine - Philippines : 6-3



27 février

Iran - Hong Kong : 3-11

Philippines - Corée du Nord : 2-10

Singapour - Bosnie-Herzégovine : 2-9



29 février

Singapour - Iran : 8-5

Hong Kong - Philippines : 9-5

Corée du Nord - Bosnie-Herzégovine : 2-4



Classement : Bosnie-Herzégovine : 13 pts Corée du Nord : 12 pts Hong Kong : 11 pts Philippines : 6 pts Singapour : 3 pts Iran : 0 pt

