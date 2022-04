Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial D3A : Les Emiratis et leurs naturalisés Les Emirats Arabes Unis remportent le mondial DIII groupe A grâce à leurs joueurs naturalisés Source : iihf Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/04/2022 à 10:13 Tweeter uaeisf.com Les Emiratis sont champions du monde de DIII A

Durant toute la semaine s'est tenu à Luxembourg, le mondial de division III groupe A. En l'absence (cause Covid) du favori Nord-Coréen, le groupe était plutôt ouvert et bien malin qui pouvait prédire le nom du vainqueur.

Et bien pour la première fois de son histoire, les Emiratis ont décroché l'or avec un parcours parfait de quatre victoires en quatre matchs, 41 buts marqués contre 12 encaissés. Ils sont donc promus en Division II groupe B l'an prochain. Les Emirats Arabes Unis peuvent remercier leurs joueurs naturalisés qui leur ont permis de l'emporte. L'émirati-biélorusse Maksim Zakharov termine meilleur compteur avec 22 points ! L'émirati-russe, Chuikov est deuxième avec 19 points. Le Turc Gumus occupe la troisième place du podium. Puis on retrouve le vétéran des Emirats, Al Dhaheri. Puis les naturalisés russes Zainutdinov et Usenko, l'émirati-letton Remess et l'émirati-biélorusse Shapovalov. Des renforts est-européen qui ont été décisifs donc dans les victoires de Emirats Arabes Unis et dans leur promotion en division suppérieure pour 2023.

La Turquie auteure d'un solide mondial termine à la deuxième place avec une seule défaite contre les Emirats Arabes Unis. Le Turkménistan se hisse sur la troisième match du podium et décroche le bronze.

Le pays hôte le Luxembourg a connu l'enfer à domicile, notamment au dernier match contre Taïwan. Il s'incline 3-5 grâce notamment à 4 points de Yen-Lin Shin. Les Taïwanais dont le compteur était bloqué à zéro évitent donc la relégation et condamnent leur adversaire du jour. Les Luxembourgeois sont donc relégués en Division III groupe B l'an prochain.



Retrouvez tous les résultats du mondial DIII groupe A sur notre article dédié











