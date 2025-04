Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial D4 : L'Arménie pour une première Le mondial de division IV se déroule cette année en Arménie, chez un nouveau pays de l'IIHF Source : iihf Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/04/2025 à 12:52 Tweeter

13 avril

Indonésie - Iran : 2-1

Köweït - Ouzbékistan : 3-13

Arménie - Malaisie : 24-3



14 avril

Koweït - Indonésie : 15-6

Iran - Malaisie : 5-1

Ouzbékistan - Arménie : 2-3 TAB



16 avril

Iran - Ouzbékistan :

Indonésie - Malaisie :

Arménie - Koweït :



17 avril

Ouzbékistan - Indonésie :

Malaisie - Koweït :

Arménie - Iran :



19 avril

Malaisie - Ouzbékistan :

Indonésie - Arménie :

Iran - Koweït :



Classement :

Classement :

Arménie : 5 points Ouzbékistan : 4 pts Iran : 3 pts Koweït : 3 pts Indonésie : 3 pts Malaisie : 0 pt











