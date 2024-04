Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial D4 : La Mongolie championne Le mondial de Division IIV groupe A se déroulait à Koweït, les Mongols ont décroché l'or et rejoignent la DIII B Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/04/2024 à 18:13 Tweeter

A Koweït, la capitale du Koweït, le pays hôte reçoit trois autres équipes asiatiques pour le mondial de Division IV. Les Mongols ont surclassé le mondial en remportant trois nettes victoires en trois rencontres et décrochent le titre de champion du monde pour la première fois de leur histoire ! Batorovitch est le meilleur compteur avec 12 points, Urtnasan avec 7 points, le reste de l'équipe a été très homogène en terme de points. La Mongolie évoluera l'an prochain dans le groupe B de la troisième division.

Le Koweït avec sa floppée de naturalisés terminent deuxième. Avec une défaite logique contre la Mongolie dans la "finale" au deuxième jour. Ils s'inclinent 2-5 mais ont été archi dominés avec 30 tirs contre 9 seulement ! Son gardien tchèque naturalisé, Barvík, a été le meilleur du mondial mais il n'a pas pu tout faire. Les Koweïtiens ont eu les trois meilleurs compteurs du mondial, le Russe naturalisé Drozdetskikh avec 17 points (7 buts, 10 assistances) en trois matchs, Al Sarraf avec 16 points et le Serbe naturalisé Zidarevic (15 points).

L'Indonésie remporte en prolongation son unique match contre les Malaisiens et décroche donc la médaille de bronze. Elle a durement bataillé contre le Koweït mais doit s'incliner d'une petite longueur en fin de match. Le meilleur compteur indonésien, Salomo termine à 7 points.

La Malaisie ferme le bal avec un seul point et deux très lourds revers. Versluis le meilleur compter national a inscrit six points. A Koweït, la capitale du Koweït, le pays hôte reçoit trois autres équipes asiatiques pour le mondial de Division IV. Les Mongols ont surclassé le mondial en remportant trois nettes victoires en trois rencontres et décrochent le titre de champion du monde pour la première fois de leur histoire !est le meilleur compteur avec 12 points,avec 7 points, le reste de l'équipe a été très homogène en terme de points. La Mongolie évoluera l'an prochain dans le groupe B de la troisième division.Le Koweït avec sa floppée de naturalisés terminent deuxième. Avec une défaite logique contre la Mongolie dans la "finale" au deuxième jour. Ils s'inclinent 2-5 mais ont été archi dominés avec 30 tirs contre 9 seulement ! Son gardien tchèque naturalisé,, a été le meilleur du mondial mais il n'a pas pu tout faire. Les Koweïtiens ont eu les trois meilleurs compteurs du mondial, le Russe naturaliséavec 17 points (7 buts, 10 assistances) en trois matchs,avec 16 points et le Serbe naturalisé(15 points).L'Indonésie remporte en prolongation son unique match contre les Malaisiens et décroche donc la médaille de bronze. Elle a durement bataillé contre le Koweït mais doit s'incliner d'une petite longueur en fin de match. Le meilleur compteur indonésien,termine à 7 points.La Malaisie ferme le bal avec un seul point et deux très lourds revers.le meilleur compter national a inscrit six points.



Calendrier :



16 avril

Mongolie - Indonésie : 9-3

Malaisie - Koweït : 1-15



18 avril

Indonésie - Malaisie : 7-6 ap

Mongolie - Koweït : 5-2



19 avril

Malaisie - Mongolie : 2-14

Koweït - Indonésie : 8-7



Classement Mongolie : 9 pts Koweït : 6 pts Indonésie : 2 pts Malaisie : 1 pt © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo