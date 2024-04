Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial DI A : C'est parti à Bolzano Le mondial division II groupe B se déroule en Italie à Bolzano Source : iihf La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 28/04/2024 à 12:00 Tweeter



Bolzano, ville du Tyrol du Sud italienne, et capitale du hockey transalpin accueille pendant une semaine, six équipes qui ont le même objectif décrocher l'or ou l'argent et une montée vers le championnat du monde élite de l'année prochaine qui se déroulera en Suède et au Danemark. L'équipe qui terminera dernière par contre descendra dans la division I, groupe B.



Calendrier :



28 avril

Corée du Sud - Slovénie :

Japon - Hongrie :

Roumanie - Italie :



30 avril

Slovénie - Roumanie :

Hongrie - Corée du Sud :

Italie - Japon :



1er mai

Hongrie - Roumanie :

Japon - Corée du Sud :

Slovénie - Italie :



3 mai

Corée du Sud - Roumanie :

Slovénie - Japon :

italie - Hongrie :



4 mai

Roumanie - Japon :

Italie - Corée du Sud :

Hongrie - Slovénie :





