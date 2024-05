Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial DI A : Hongrie et Slovénie promues La Hongrie et la Slovénie, reléguées l'an dernier, terminent au deux premières places et remontent en élite Source : iihf La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 06/05/2024 à 14:44 Tweeter jegkorongszovetseg.hu La Hongrie championne du monde de Division I groupe A

La Hongrie qui avait été reléguée au mondial élite l'an dernier aux tirs au but contre son voisin autrichien, avait la rage de remonter au plus vite. Contrat parfaitement rempli avec un mondial réussi et remporté, une nouvelle médaille d'or pour les Hongrois qui retrouveront l'élite l'an prochain, comme leur équipe féminine également promue. La Hongrie a remporté les deux matchs contre les autres favoris, le pays hôte en prolongation et contre la Slovénie en "finale". Une défaite surprise contre la Roumanie les empêche toutefois de faire le carton plein. Hári le très productif attaquant de Fehérvár, termine meilleur compteur du tournoi avec 6 points, Varga en compte cinq. Bálizs le portier du Sparta Sarpsborg, est le deuxième meilleur du mondial avec 95% d'arrêts.

La Slovénie également reléguée l'année dernière d'élite, refait un coup d'ascensseur et y reviendra l'année prochaine en décrochant l'argent. Le mondial avait pourtant démarré de la pire manière avec une défaite surprise contre la Corée du Sud en ouverture. Les Slovènes se reprennent en battant tous leurs adversaires suivants dont un solide 2-0 contre l'Italie. Dans le match final, le titre leur échape après une courte défaite contre les Hongrois, mais la médaille d'argent permet le retour en élite. Krošelj, le portier de Banská Bystrica a été le grand artisans des victoires slovènes avec les meilleurs stats du mondial, 96% d'arrêts, 1,01 but encaissé par match. Sabolič meilleur compteur national inscrit 5 points, 4 pour Tičar. hokej.si Les Slovènes en argent remontent en élite

A domicile, les Italiens ratent le coche une deuxième fois de suite et évolueront une troisième année consécutive en Division I A, l'élite mondiale s'éloigne. Ils avaient démarré en trombe par une large victoire, mais leur succès arraché en prolongation au promu Japonais inquiétait déjà. Muets face à la Slovénie, l'Italie s'incline en prolongation contre la Hongrie. Son destin lui échape, il faut désormais espérer une victoire dans le temps réglementaire des Slovènes pour se qualifier avec eux, mais la Hongrie l'emporte et les Italiens restent à la porte, déception immense malgré la médaille de bronze. La meilleure attaque du mondial a pu s'appuyer sur pas moins de cinq joueurs à cinq points, Frank, Salinitri, Frigo, Mantenuto et Marchetti.

La Roumanie réalise un excellent mondial de D1 A, son meilleur de l'histoire nationale, avec une quatrième place a égalité de point avec les troisièmes. Ecrasés par les Italiens et les Slovènes aux deux premiers matchs on ne donnait pas cher des Roumains. Mais ceux-ci terminaient avec trois victoires, contre les Sud Coréens et le Japon mais surtout une victoire de prestige contre la Hongrie future championne. Gliga le meilleur pointeur roumain termine avec quatre points. Mais c'est surtout la très bonne performance du gardien de la Roumanie, Zoltán Tõke qui est a signaler avec 92,52% d'arrêts et 2,75 buts encaissés en moyenne.

Le Japon promu de l'an dernier a réussi a sauver sa peau dans le premier groupe de la division I. Les Japonais ont poussé l'Italie pays hôte en prolongation pour récupérer un point important. Dans le duel asiatique, le Japon a déjoué la Corée du Sud envoyant son adversaire en relégation. Isogai le meilleur compteur japonais inscrit cinq points, devant Sato et Nakajima qui en ont inscrit quatre.

Mondial extrêmement difficile pour la Corée du Sud qui malgré un succès est relegué en division I groupe B. En effet, les Sud Coréens ont parfaitement démarré le mondial en déjouant à la surprise générale, la Slovénie, un des favoris. Mais ensuite rien ne va plus, la Corée du Sud s'incline à tous ses matchs dont deux lourds revers contre les Italiens et la Hongrie. Contre la Roumanie et surtout le Japon, les Sud Coréens s'inclinent de justesse mais doivent donc quitter l'antichambre de l'élite mondiale. Shin et Lee Young Jun inscrivent chacun cinq points.



Calendrier :



28 avril

Corée du Sud - Slovénie : 4-2

Japon - Hongrie : 1-3

Roumanie - Italie : 1-6



30 avril

Slovénie - Roumanie : 6-1

Hongrie - Corée du Sud : 6-2

Italie - Japon : 4-3 ap



1er mai

Hongrie - Roumanie : 1-2

Japon - Corée du Sud : 4-3

Slovénie - Italie : 2-0



3 mai

Corée du Sud - Roumanie : 2-3

Slovénie - Japon : 3-1

italie - Hongrie : 2-3 ap



4 mai

Roumanie - Japon : 4-2

Italie - Corée du Sud : 8-1

Hongrie - Slovénie : 2-1





Classement La Hongrie qui avait été reléguée au mondial élite l'an dernier aux tirs au but contre son voisin autrichien, avait la rage de remonter au plus vite. Contrat parfaitement rempli avec un mondial réussi et remporté, une nouvelle médaille d'or pour les Hongrois qui retrouveront l'élite l'an prochain, comme leur équipe féminine également promue. La Hongrie a remporté les deux matchs contre les autres favoris, le pays hôte en prolongation et contre la Slovénie en "finale". Une défaite surprise contre la Roumanie les empêche toutefois de faire le carton plein.le très productif attaquant de Fehérvár, termine meilleur compteur du tournoi avec 6 points,en compte cinq.le portier du Sparta Sarpsborg, est le deuxième meilleur du mondial avec 95% d'arrêts.La Slovénie également reléguée l'année dernière d'élite, refait un coup d'ascensseur et y reviendra l'année prochaine en décrochant l'argent. Le mondial avait pourtant démarré de la pire manière avec une défaite surprise contre la Corée du Sud en ouverture. Les Slovènes se reprennent en battant tous leurs adversaires suivants dont un solide 2-0 contre l'Italie. Dans le match final, le titre leur échape après une courte défaite contre les Hongrois, mais la médaille d'argent permet le retour en élite., le portier de Banská Bystrica a été le grand artisans des victoires slovènes avec les meilleurs stats du mondial, 96% d'arrêts, 1,01 but encaissé par match.meilleur compteur national inscrit 5 points, 4 pourA domicile, les Italiens ratent le coche une deuxième fois de suite et évolueront une troisième année consécutive en Division I A, l'élite mondiale s'éloigne. Ils avaient démarré en trombe par une large victoire, mais leur succès arraché en prolongation au promu Japonais inquiétait déjà. Muets face à la Slovénie, l'Italie s'incline en prolongation contre la Hongrie. Son destin lui échape, il faut désormais espérer une victoire dans le temps réglementaire des Slovènes pour se qualifier avec eux, mais la Hongrie l'emporte et les Italiens restent à la porte, déception immense malgré la médaille de bronze. La meilleure attaque du mondial a pu s'appuyer sur pas moins de cinq joueurs à cinq points,etLa Roumanie réalise un excellent mondial de D1 A, son meilleur de l'histoire nationale, avec une quatrième place a égalité de point avec les troisièmes. Ecrasés par les Italiens et les Slovènes aux deux premiers matchs on ne donnait pas cher des Roumains. Mais ceux-ci terminaient avec trois victoires, contre les Sud Coréens et le Japon mais surtout une victoire de prestige contre la Hongrie future championne.le meilleur pointeur roumain termine avec quatre points. Mais c'est surtout la très bonne performance du gardien de la Roumanie,qui est a signaler avec 92,52% d'arrêts et 2,75 buts encaissés en moyenne.Le Japon promu de l'an dernier a réussi a sauver sa peau dans le premier groupe de la division I. Les Japonais ont poussé l'Italie pays hôte en prolongation pour récupérer un point important. Dans le duel asiatique, le Japon a déjoué la Corée du Sud envoyant son adversaire en relégation.le meilleur compteur japonais inscrit cinq points, devantetqui en ont inscrit quatre.Mondial extrêmement difficile pour la Corée du Sud qui malgré un succès est relegué en division I groupe B. En effet, les Sud Coréens ont parfaitement démarré le mondial en déjouant à la surprise générale, la Slovénie, un des favoris. Mais ensuite rien ne va plus, la Corée du Sud s'incline à tous ses matchs dont deux lourds revers contre les Italiens et la Hongrie. Contre la Roumanie et surtout le Japon, les Sud Coréens s'inclinent de justesse mais doivent donc quitter l'antichambre de l'élite mondiale.etinscrivent chacun cinq points.- Slovénie : 4-2Japon -: 1-3Roumanie -: 1-6- Roumanie : 6-1- Corée du Sud : 6-2- Japon : 4-3 apHongrie -: 1-2- Corée du Sud : 4-3- Italie : 2-0Corée du Sud -: 2-3- Japon : 3-1italie -: 2-3 ap- Japon : 4-2- Corée du Sud : 8-1- Slovénie : 2-1 Hongrie : 11 pts Slovénie : 9 pts Italie : 9 pts Roumanie : 9 pts Japon : 4 pts Corée du Sud : 3 pts © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur