Les six équipes du premier groupe de la division I du hockey mondial, l'antichambre des meilleues équipes de la planète, se retrouvent à Nottingham au Royaume Uni pour disputer le mondial 2023. Un groupe avec deux relégations de l'année passée et une promotion, mais aucune n'a été relégué en groupe B. Le champion du monde et son dauphin pourront disputer les mondiaux élite en 2024 en République tchèque tandis que le dernier sera relégué dans le groupe B de la Division I.



Calendrier



Pologne - Lituanie

Roumanie - Italie

Corée du Sud - Grande Bretagne



30 avril

Lituanie - Roumanie

Grande Bretagne - Pologne

Italie - Corée du Sud



2 mai

Roumanie - Corée du Sud

Italie - Pologne

Grande Bretagne - Lituanie



3 mai

Corée du Sud - Pologne

Lituanie - Italie

Grande Bretagne - Roumanie



5 mai

Pologne - Roumanie

Lituanie - Corée du Sud

Italie - Grande Bretagne



Classement

Classement

Corée du Sud Grande Bretagne Italie Lituanie Pologne Roumanie











