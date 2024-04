Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial DI B : Démarrage à Vilnius Le mondial division II groupe B se déroule en Lituanie à Vilnius Source : iihf Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/04/2024 à 12:16 Tweeter



Vilnius la capitale lituanienne accueille pendant une semaine, six équipes qui ont le même objectif décrocher l'or et une montée vers le groupe A de la Division I, l'antichambre de l'élite mondiale. L'équipe qui terminera dernière par contre descendra dans la division II, groupe A.



Calendrier :



27 avril

Pays Bas - Chine :

Espagne - Lituanie :

Estonie - Ukraine :



28 avril

Chine - Espagne :

Lituanie - Estonie :

Ukraine - Pays Bas :



30 avril

Ukraine - Chine:

Espagne - Estonie :

Lituanie - Pays Bas :



1er mai

Ukraine - Espagne :

Estonie - Pays Bas :

Chine - Lituanie :



3 mai

Pays Bas - Espagne :

Chine - Estonie :

Lituanie - Ukraine :





Classement Vilnius la capitale lituanienne accueille pendant une semaine, six équipes qui ont le même objectif décrocher l'or et une montée vers le groupe A de la Division I, l'antichambre de l'élite mondiale. L'équipe qui terminera dernière par contre descendra dans la division II, groupe A.Pays Bas - Chine :Espagne - Lituanie :Estonie - Ukraine :Chine - Espagne :Lituanie - Estonie :Ukraine - Pays Bas :Ukraine - Chine:Espagne - Estonie :Lituanie - Pays Bas :Ukraine - Espagne :Estonie - Pays Bas :Chine - Lituanie :Pays Bas - Espagne :Chine - Estonie :Lituanie - Ukraine :

Chine Espagne Estonie Lituanie Pays Bas Ukraine © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur