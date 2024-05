Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial DI B : Slava Ukraïni ! L'Ukraine remporte le mondial de division I groupe B à Vilnius et rejoint l'antichambre de l'élite Source : iihf Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/05/2024 à 10:36 Tweeter

L'Ukraine décroche l'or au mondiaux de Division I B à Vilnius. Les Ukrainiens ont survolé le tournoi avec cinq victoires nettes, trois blanchissages, deux buts encaissés et 31 inscrits ! Fermez le banc. L'Ukraine remporte donc très logiquement le mondial et rejoint la Division I groupe A l'année prochaine, l'antichambre du hockey mondial. Peresunko, l'attaquant de Poprad, est le meilleur compteur du mondial avec 11 points, suivi par son compatriote bleu et jaune, l'excellent défenseur Merezhko qui a signé à Plzeň, auteur de 9 points. Pangelov-Yuldashev qui a fait une mini-pige à Nice, marque 7 points. Les gardiens ukrainiens, celui du Dnipro Kherson Zakharchenko a disputé deux matchs sans encaisser le moindre but, et Dyachenko du Sokol Kyiv champion d'Ukraine dans des conditions difficiles, a fait les trois autres et termine avec 95,65% d'arrêts et 0,6 but encaissé par match

Les Lituaniens terminent en argent avec une défaite en "finale" contre les Ukrainiens dans un match de très haut niveau. Ils ont été porté par le portier de Leksands, Mantas Armalis auteur de 94,4% d'arrêts, 2 blanchissages et 1,01 but encaissé. Gintautas, le sniper du Sparta Sarpsborg, est le meilleur compteur de la Lituanie avec six points à égalité avec Cizas. Kaleinikovas champion de Pologne cette année avec Oświęcim, en a marqué 5.

L'Estonie termine en bronze, affrontant les deux premiers du mondial aux deux premiers matchs, les hirondelles ont subit deux lourds revers. Une laborieuse victoire en prolongation contre les Espagnols n'était pas en mesure de rassurer les Estoniens. Mais ils ont bien terminé en déjouant de justesse les Pays-Bas mais surtout en surclassant la Chine au dernier match ce qui leur permet de prendre la médaille de bronze. L'Estonie a été tractée par ses deux snipers qui évoluent dans les championnats finlandais, Rooba qui termine à 8 points, troisième meilleur compteur du mondial et Kombe qui en inscrit 7. La faiblesse estonienne s'est caractérisée dans sa défense et son gardien qui ont peiné dans ce mondial.

La Chine manque la médaille pour deux points, nettement dominés par les Ukrainiens et les Lituaniens elle a perdu le match clé contre l'Estonie et quitte le podium. Ses deux cartons contre les deux derniers n'ont guère été utiles. Hou a été le meilleur compteur national avec 6 points devant Zuo qui en a inscrit quatre. La défense et le portier chinois ont été poreux ce qui les a empêché d'affronter sereinement les puissances est-européennes.

L'Espagne évite la relégation avec quatre points inscrits. L'équipe coachée par Luciano Basile a arraché un point à l'Estonie en la poussant en prolongation. Mais nettement battus par toutes les autres équipes, les Espagnols pouvaient descendre au dernier match contre les Pays-Bas. Dans un match nettement dominé l'Espagne s'impose sur le plus petit des scores 1-0 et sauve sa tête. Le meilleur compteur espagnol, Capillas n'inscrit que deux buts.

Les Pays-Bas réalisent un mondial épouvantable sans le moindre point et son relégués en Division II groupe A l'année prochaine. Pourtant le portier néérlandais, Oosterwijk a multiplié les interventions pour tenir les lions. Il réalise un taux d'arrêts de 92,59% et 2,72 buts encaissés par match mais ça n'a pas suffit tant l'offensive oranje a peiné, avec seulement 4 buts marqués en cinq matchs, et a été blanchie à trois reprises. Les Néerlandais ont fait deux bons matchs contre les deux pays baltes, en s'inclinant à chaque fois d'une courte tête, mais ont sombré dans le dernier match décisif contre l'Espagne. Huisman, l'attaquant des Trappers de Tilburg termine meilleur compteur national avec deux tous petits points.



Calendrier :



27 avril

Pays Bas - Chine : 0-3

Espagne - Lituanie : 0-3

Estonie - Ukraine : 0-8



28 avril

Chine - Espagne : 7-1

Lituanie - Estonie : 6-1

Ukraine - Pays Bas : 4-0



30 avril

Ukraine - Chine : 9-0

Espagne - Estonie : 3-4 ap

Lituanie - Pays Bas : 3-2



1er mai

Ukraine - Espagne : 6-1

Estonie - Pays Bas : 3-2

Chine - Lituanie : 0-3



3 mai

Pays Bas - Espagne : 0-1

Chine - Estonie : 1-3

Lituanie - Ukraine : 1-4





