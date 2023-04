Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial DI B à Tallinn Le mondial Division I groupe B débute à Tallinn Source : iihf Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/04/2023 à 15:12 Tweeter

Les six équipes du deuxième groupe de la division I du hockey mondial se retrouvent à Tallinn en Estonie pour disputer le mondial 2023. Un groupe avec deux promotion de l'année passée, mais aucune n'a été relégué du groupe A à cause du Covid. Le champion du monde pourra disputer les mondiaux de Division I groupe A en 2024 tandis que le dernier sera relégué dans le groupe A de la division II.



Calendrier



23 avril Les six équipes du deuxième groupe de la division I du hockey mondial se retrouvent à Tallinn en Estonie pour disputer le mondial 2023. Un groupe avec deux promotion de l'année passée, mais aucune n'a été relégué du groupe A à cause du Covid. Le champion du monde pourra disputer les mondiaux de Division I groupe A en 2024 tandis que le dernier sera relégué dans le groupe A de la division II.

Pays Bas - Japon : 1-8

Chine - Ukraine : 5-4 ap

Serbie - Estonie :



24 avril

Japon - Chine

Ukraine - Serbie

Estonie - Pays Bas



26 avril

Pays Bas - Chine

Japon - Serbie

Ukraine - Estonie



27 avril

Chine - Serbie

Ukraine - Pays Bas

Estonie - Japon



29 avril

Serbie - Pays Bas

Estonie - Chine

Japon - Ukraine



Classement

Japon : 3 pts Chine : 2 pts Ukraine : 1 pt Estonie Serbie Pays Bas : 0 pt



© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur