Hockey sur glace - Mondial DIA : Slovènes et Hongrois promus La Slovénie impériale à domicile et la Hongrie qui suit, obtiennent leur ticket pour l'élite en 2023 Source : iihf Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 08/05/2022 à 22:20 Tweeter Photographe : Domen Jančič pour hokej.si Les Slovènes champions du monde de DI A Durant toute la semaine à Ljubljana le mondial Division I A s'est tenu avec un bon niveau et finalement assez peu de suspense en ce qui concerne la montée.

La Slovénie, hôte du tournoi a été sacrée championne du monde en remportant tous ses matchs. L'offensive slave a bien tourné avec 22 buts inscrits et seulement 5 encaissés. Meilleure attaque et meilleure défense du mondial, parfait pour l'équipe de Kopitar. Côté offensive, les deux compères de Bremerhaven, Jeglic et Urbas terminent meilleur compteurs du tournoi avec 7 points. Ticar en a 6 tandis que Sabolic et Verlic cinq. Le portier slovène, Kroselj est le meilleur du tournoi avec 93,02% d'arrêts et une moyenne de 1,13 but encaissé par match. Erdely est le meilleur pointeur avec 5 points, Rajna termine 2e gardien du mondial. Une deuxième place synonyme de montée en élite. On retrouvera donc la Hongrie au mondial 2023. Les Hongrois terminent 2e et sont également promus

La Lituanie repêchée du groupe B de la division 1 a pourtant réalisé un très bon mondial et s'empare de la médaille de bronze. Le meilleur résultat de l'histoire de cette jeune nation ! Deux victoires et deux défaites serrées contre les promus (1-2 contre la Hongrie et 2-4 contre la Slovénie) permettent aux Lituaniens d'occuper la dernière marche du podium. Krakauskas le pointeur de Lausanne occupe la troisième place des compteurs avec 6 points. Armalis, troisième meilleur gardien en terme d'arrêts et celui qui en a réalisé le plus du championnat du monde avec 127 arrêts en quatre parties.

La Corée du Sud n'a pas réalisé un très bon mondial et s'est inclinée face aux trois premiers. Une seule victoire, cependant convaincante contre les Roumains lui évite une relégation. Jeon et Kim Won Jun avec 5 points terminent meilleurs compteurs du pays du matin frais.

