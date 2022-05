Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial DIB : Les Polonais comme à la maison La Pologne a domicile a remporté le mondial de Division I groupe B Source : iihf Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 02/05/2022 à 10:14 Tweeter polskihokej.eu Les Polonais champions du monde à domicile

Durant toute la semaine à Tychy le mondial Division I B s'est tenu avec un bon niveau et un suspense jusqu'à la dernière journée.

La Pologne, hôte du tournoi a été sacrée championne du monde en remportant tous ses matchs. Même s'il a fallu aller jusqu'aux tirs au but pour vaincre les Ukrainiens. Au dernier jour du tournoi, les Polonais ont glacé le Japon pour décrocher l'or et s'assurer la montée vers le groupe A de la DI.

La Pologne a la meilleure défense du tournoi avec seulement quatre buts encaissés en quatre matchs. Murray le gardien naturalisé blanchit deux fois et s'offre 97,78% d'arrêts ! Son meilleur pointeur Lyszczarczyk termine le tournoi avec 9 points.

Le Japon a réalisé un excellent mondial mais a craqué dans l'ultime rencontre contre l'hôte et s'incline 0-2. Pas assez pour monter dans le groupe A, mais assez pour se consoler de la médaille d'argent. Hirano, le joueur de AHL termine meilleur pointeur du mondial avec 10 points et meilleur buteur avec 6 buts. L'offensive japonaise a d'ailleurs été la meilleure du tournoi avec 23 buts inscrits en quatre matchs !

L'Ukraine termine sur le podium avec la médaille de bronze. Elle réalise un très bon mondial surtout dans le contexte actuel. Elle ne s'incline qu'aux tirs au but face au futur champion polonais mais explose tout de même contre la furia nippone. Le meilleur pointeur ukrainien, Mikhnov termine à six points, et le meilleur buteur, Peresunko avec quatre buts. Mais il faut surtout noter l'excellente performance du jeune gardien de Sokil Kyiv, Dmytro Kubrytsky qui a blanchit sur les deux matchs qu'il a disputé (contre l'Estonie et la Serbie) et termine le tournoi sans le moindre but encaissé !

Un mondial encore compliqué pour les Estoniens mais qui parviennent cependant à sauver leur tête en Division I en remportant un seul match contre les Serbes 4-2. 20 buts encaissés contre 9 inscrits, l'Estonie aura peiné. C'est logiquement, Robert Rooba, joueur de KHL, qui termine meilleur buteur et pointeur de l'équipe balte avec 4 buts.

Retrouvez tous les résultats du mondial Division I groupe B sur notre page dédiée

