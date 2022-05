Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial DII A : La Chine impériale Les Chinois et leurs nationalisés ont écrasés le mondial de division II groupe A et sont promus Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 01/05/2022 à 09:44 Tweeter hcredstar.com La Chine championne du monde de DII A

Durant toute la semaine à Zagreb le mondial Division II A s'est tenu avec assez peu de suspense pour le titre final.

En effet les Chinois ont décroché l'or en surclassant tous leurs adversaires et en rafflant quatre victoires en autant de matchs. Avec 28 buts marqués la Chine est de loin la meilleure attaque, mais également la meilleure défense avec seulement 4 buts concédés. Son gardien sino-canadien, Ouban Yongli, ou plutôt Paris O'Brien a été le plus efficace avec 95,6% d'arrêts et une moyenne de 1 but encaissé par match. Le meilleur compteur du tournoi Fu Shuai (Parker Foo) termine à dix points à égalité avec son frère Fu Jiang (Spencer Foo) et le Néerlandais Verschuren. Notons la bonne performance de Luo (ou plutôt Lockhart) et de Yan avec quatre buts chacun. Le défenseur Jake Chelios le fils de Chris Chelios, naturalisé en Jieke s'offre 6 assistances et termine le tournoi à +12 ! On l'a donc compris, une aide décisive des naturalisés qui permettent à la Chine de grimper en Division I groupe B l'an prochain.

Les Pays-Bas terminent avec l'argent après trois victoires et une seule lourde défaite 1-5 contre les Chinois. Avec notamment leur sniper Verschuren on l'a dit mais également Van der Schuit (9 points) et Stempher (8 points) qui ont été les tridents offensifs néerlandais.

Les Espagnols terminent donc au pied du podium pour une défaite en fusillade contre la Croatie. Les Ibériques peuvent se réconforter par la performance de leur gardien Garcia qui termine deuxième meilleur gardien du tournoi avec 94,64% d'arrêts !

Tout en bas avec pas le moindre point Israël est relégué vers le groupe B de la division II pour 2023. La marche était bien trop haute pour les Israéliens qui ont encaissé la bagatelle de 32 buts pour seulement 4 marqués. Eliezer Sherbatov passé par les Bisons de Neuilly sur Marne et qui jouait cette saison à Mariupol en Ukraine avant la guerre et la destruction de la ville à plus de 90%, inscrit trois points dans ce mondial.

