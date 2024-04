A Belgrade, capitale de la Serbie, la Croatie a survolé le mondial de division II groupe A est sacrée championne du monde et monte en division I groupe B l'année prochaine. A part un écrasant succès en ouverture contre l'Islande, les Croates l'ont emporté en confiance mais jamais de manière humiliante. Ils se sont fait même quelques frayeurs contre l'Australie. En "finale" du tournoi ils affrontaient les hôtes serbes également invaincus. La partie a été plutôt équilibrée, mais la Croatie a su marquer sur ses temps forts, avec deux buts en powerplay. Mais le gardien croate, Rosandić, bien connu en France pour défendre les cages des Bisons de Neuilly sur Marne, a été aussi impérial que sur les bords de la Marne en D1, il blanchit la Serbie avec 27 arrêts. Katic le défenseur de Villach a été le meilleur pointeur de la sélection croate avec 9 points. Idžan et Marinković déjà solides aux mondiaux U20 ont brillé encore avec les seniors avec 7 points chacun. Le gardien Rosandić décisif au match clé a été le meilleur du mondial avec 94,95% d'arrêts et 1,25 but encaissé.

La Serbie qui a remporté tous ses matchs devant son public sauf le dernier face à son rival croate se contente de la médaille d'argent. Mladenović l'attaquant de l'Etoile Rouge de Belgrade est le meilleur compteur serbe avec 8 points. Vučurević et Dragović comptent tous les deux 6 points. Ranković termine deuxième second gardien du mondial en terme d'arrêts.

Les Emirats Arabes Unis terminent en bronze, après deux montées consécutives, les aigles du désert se sont cassés les dents sur les deux équipes des Balkans, mais ont battus toutes les autres. Ils ont peiné contre les Australiens, ne devant leur victoire qu'à un but en cage vide. Les Kangourous devaient l'emporter en temps réglementaire pour avoir la médaille de bronze, à égalité en fin de partie, ils ont donc sortis leur gardien pour tenter le tout pour le tout. Les Emiratis doivent leur succès à leurs naturalisés qui composent plus de 60% de l'équipe. Les Russo-Emiratis ont dominé tout le mondial. Klavdiev compte donc 13 points, Likhachev 12 points, Chuikov 9 et Kuznetsov, qui a joué en KHL, 8 points alors même qu'il est défenseur. Le gardien des Emirats, lui aussi russe naturalisé, Rachtchupkin termine au troisième rang du championnat du monde.

Israël profite des déboires des Australiens en fin de mondial pour terminer quatrième. Les Israéliens l'ont emporté en prolongation face à l'Australie et dans le match clé pour éviter la descente contre l'Islande avec un quadruplé de Michael Levin, deuxième meilleur compteur national avec 7 points, derrière son frère, David qui a inscrit 8 points.

Les Australiens en course pour la médaille de bronze jusqu'au dernier match terminent finalement cinquièmes. Ils n'ont remporté qu'une seule victoire, et serrée, contre l'Islande et un point glané en prolongation face aux Israéliens. Webster avec ses cinq points est le meilleur pointeur de l'Australie à ce championnat du monde.

Avec zéro point et cinq défaites, l'Islande termine bonne dernière et se retrouve reléguée en Division II groupe A pour 2025. Les deux matchs clés pour les Islandais ont été perdus, certes de manière serrée, 3-2 contre l'Australie et 4-2 contre Israël. Avec la plus faible attaque et défense, les Islandais ne pouvaient pas s'en sortir. Arason le meilleur compteur national n'a marqué que trois petits points.



Calendrier :



21 avril

Croatie - Islande : 11-2

Emirats Arabes Unis - Israël : 10-6

Australie - Serbie : 2-4



22 avril

Islande - Emirats Arabes Unis : 2-7

Croatie - Australie : 3-2

Serbie - Israël : 5-1



24 avril

Australie - Israël : 4-5 ap

Croatie - Emirats Arabes Unis : 4-1

Serbie - Islande : 9-3



25 avril

Israël - Croatie : 1-5

Islande - Australie : 2-3

Emirats Arabes Unis - Serbie : 2-5



27 avril

Australie - Emirats Arabes Unis : 4-5

Israël - Islande : 4-2

Serbie - Croatie : 0-3



Classement