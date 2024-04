A Sofia la capitale bulgare, la Belgique remporte sans trembler le mondial de Division II groupe B et grâce à son titre de champion du monde remonte dans le groupe A de la division pour l'année prochaine. Les Belges ont remporté tous leurs matchs du mondial sur des larges scores. Mais au dernier match une improbable défaite contre la Géorgie pouvait leur coûter le titre. Les Géorgiens mènent rapidement 2-0, les lions ne paniquent pas et renversent progressivement la partie pour finalement l'emporter 4-2 et assurer le titre et la montée. La Belgique a surdominé le groupe et tous ses adversaires, les cinq meilleurs compteurs du mondiaux sont Belges, Verelst termine à 14 points et Henry à douze. Lievens le gardien belge a également été extrêmement solide avec 93,33% d'arrêt, deux blanchissages et seulement 0,75% de but encaissé par match.

Les Néo-Zélandais terminent avec la médaille d'argent. Ils ont été écrasés par les Belges mais perdent également aux tirs au but contre les hôtes du tournoi. Amston le meilleur compteur de la Nouvelle-Zélande est défenseur, avec 9 points et le premier compteur du mondial non Belge. Fontaine a lui compté 8 points. Kercso-Magos, le portier des Admirals termine deuxième meilleur gardien du mondial.

La Géorgie qui a cru réaliser le hold-up au dernier match termine sur la dernière marche du podium et accroche à son cou une médaille de bronze avec trois victoires et seulement deux défaites contre ses deux prédécesseurs. Bukiya et Obolgogiani se partagent le titre de meilleur pointeur national avec cinq points chacun.

La Bulgarie pays hôte termine quatrième assez loin d'une médaille avec une victoire nette contre les Turcs et une victoire aux tirs au but contre les Néo-Zélandais. Mais un parcours suffisant pour assurer son maintien devant finalement peu de personne dans la grande arena de Sofia. Hodulov le meilleur compteur bulgare a inscrit 5 buts et 7 points.

Taïwan promu de l'an dernier sauve sa tête au tout dernier moment. Battu assez nettement par toutes les autres équipes, les Taïwanais espéraient s'en tirer contre la Turquie mais doit s'incliner après une longue séance de tirs au but. Mais c'est au dernier match en battant la Bulgarie sur le fil que Taïwan arrache son maintien. Le gardien taïwanais Hsiao, qui joue à l'Université de San Diego, a été le héros de l'île avec 137 arrêts (88,38%) et termine troisième meilleur gardien du championnat du monde. Wen le meilleur compteur taïwanais marque 6 points.

La Turquie termine dernière et est reléguée dans le groupe A de la Division III pour l'année prochaine. Les Turcs pensaient avoir fait le plus dur en s'imposant aux tirs au but face aux Taïwanais, mais à part ces deux points ils n'ont pas pu en collecter d'autres. Leur excellente résistance face à la Géorgie n'a pas payé. Demirdelen le meilleur compteur turc est auteur de cinq points.



Calendrier :



22 avril

Taïwan - Nouvelle Zélande : 1-5

Belgique - Turquie : 8-0

Bulgarie - Géorgie : 1-8



23 avril

Turquie - Taïwan : 5-4 TAB

Géorgie - Nouvelle Zélande : 2-6

Belgique - Bulgarie : 11-1



25 avril

Géorgie - Turquie : 3-2

Belgique - Taïwan : 8-1

Bulgarie - Nouvelle Zélande : 7-6 TAB



27 avril

Nouvelle Zélande - Belgique : 0-6

Turquie - Bulgarie : 1-5

Taïwan - Géorgie : 4-6



28 avril

Nouvelle Zélande - Turquie : 5-2

Bulgarie - Taïwan : 3-4

Géorgie - Belgique : 2-4



Classement

Belgique : 15 pts Nouvelle Zélande : 10 pts Géorgie : 9 pts Bulgarie : 5 pts Taïwan : 4 pts Turquie : 2 pts