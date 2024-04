Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial DII B : Top départ à Sofia Le mondial division II groupe B se déroule en Bulgarie à Sofia Source : iihf La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 22/04/2024 à 12:00 Tweeter

Sofia la capitale bulgare accueille pendant une semaine, six équipes qui ont le même objectif décrocher l'or et une montée vers le groupe A de la Division II. L'équipe qui terminera dernière descendra dans la division III, groupe A.

Calendrier :



22 avril

Taïwan - Nouvelle Zélande : 1-5

Belgique - Turquie : 8-0

Bulgarie - Géorgie : 1-8



23 avril

Turquie - Taïwan :

Géorgie - Nouvelle Zélande :

Belgique - Bulgarie :



25 avril

Géorgie - Turquie :

Belgique - Taïwan :

Bulgarie - Nouvelle Zélande :



27 avril

Nouvelle Zélande - Belgique :

Turquie - Bulgarie :

Taïwan - Géorgie :



28 avril

Nouvelle Zélande - Turquie :

Bulgarie - Taïwan :

Géorgie - Belgique :



Classement Belgique : 3 pts Géorgie : 3 pts Nouvelle Zélande : 3 pts Bulgarie : 0 pt Taïwan : 0 pt Turquie : 0 pt











