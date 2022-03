Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial DIII au Cap Le mondial de 3ème division se déroule au Cap en Afrique du Sud Source : iihf Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 16/03/2022 à 14:58 Tweeter

Après la quatrième division au Kirghizistan, c'est au tour de la troisième division, groupe B, de démarrer sur la glace du Cap en Afrique du Sud. Dans un groupe hyper réduit, à trois équipes, l'IIHF a du modifier un peu la formule. En effet, l'équipe de Hong Kong a du déclarer forfait à cause de la pandémie de SARS-CoV2. L'Afrique du Sud, pays hôte ne retrouve que deux adversaires, la Thaïlande et la Bosnie-Herzégovine. Les trois équipes se rencontrent donc en aller et retour pour maximiser le nombre de rencontres. Comme attendu les Sud Africains, favoris du groupe, ont démarré sur les chapeaux de roues en dominant leurs deux adversaires, Bosniens et Thaïlandais, lors de la phase "aller".



Calendrier :



13 mars Après la quatrième division au Kirghizistan, c'est au tour de la troisième division, groupe B, de démarrer sur la glace du Cap en Afrique du Sud. Dans un groupe hyper réduit, à trois équipes, l'IIHF a du modifier un peu la formule. En effet, l'équipe de Hong Kong a du déclarer forfait à cause de la pandémie de SARS-CoV2. L'Afrique du Sud, pays hôte ne retrouve que deux adversaires, la Thaïlande et la Bosnie-Herzégovine. Les trois équipes se rencontrent donc en aller et retour pour maximiser le nombre de rencontres. Comme attendu les Sud Africains, favoris du groupe, ont démarré sur les chapeaux de roues en dominant leurs deux adversaires, Bosniens et Thaïlandais, lors de la phase "aller".

Afrique du Sud - Bosnie-Herzégovine : 8-3



14 mars



Bosnie-Herzégovine - Thaïlande : 4-8



15 mars



Afrique du Sud - Thaïlande : 5-2



16 mars



Bosnie-Herzégovine - Afrique du Sud



17 mars



Thaïlande - Bosnie-Herzégovine



18 mars



Thaïlande - Afrique du Sud



Classement :

Afrique du Sud : 6 pts Thaïlande : 3 pts Bosnie-Herzégovine : 0 pt © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo