Les six équipes du dernier groupe de la division III du hockey mondial se retrouvent à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine pour disputer le mondial 2023. Un groupe très hétérogène formé de beaucoup d'équipes de DIV de l'an passé, vu que les mondiaux avaient été pas mal bouleversés par la pandémie de Covid-19 empêchant beaucoup d'équipes asiatiques de se déplacer. Le champion du monde pourra disputer les mondiaux de Division III groupe A en 2024 tandis que le dernier sera relégué en quatrième et dernière division.



Calendrier



27 février

Kirghizistan - Singapour : 14-2

Malaisie - Iran : 4-14

Bosnie-Herzégovine - Hong Kong : 6-5 TAB



28 février

Singapour - Malaisie : 10-0

Hong Kong - Iran : 11-1

Kirghizistan - Bosnie-Herzégovine : 10-1



2 mars

Hong Kong - Singapour :

Kirghizistan - Malaisie :

Bosnie-Herzégovine - Iran :



3 mars

Malaisie - Hong Kong :

Iran - Kirghizistan :

Singapour - Bosnie-Herzégovine :



5 mars

Iran - Singapour :

Hong Kong - Kirghizistan :

Bosnie-Herzégovine - Malaisie :



