Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial DIV à Bichkek Pour la première fois de l'histoire se tient un mondial de hockey Division 4 Source : iihf Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 05/03/2022 à 10:54 Tweeter

C'est à Bichkek au Kirghizistan qu'a débuté cette semaine le mondial de quatrième division où s'affrontent parfois pour la première fois de l'histoire des nations asiatiques. En plus du pays hôte, la Malaisie, le Koweït, Singapour et l'Iran se défient sur la petite patinoire du Gorodskoi Katok de 750 places.

Le tournoi a été ouvert par le président de la république du Kirghizistan, Japarov, le président de l'IIHF Tardif et son vice-président Bříza.

Bonne entamme pour le Kirghizistan, favori du tournoi, qui a écrasé les Iraniens 13-1 ! Nosov s'offre un hat-trick et la bagatelle de 6 points ! Abdyrayev, Egorov et Chuvalov ont marqué quatre points.



Calendrier :



3 mars

Koweït - Malaisie : 2-5

Iran - Kirghizistan : 1-13



4 mars

Singapour - Iran : 2-5



5 mars

Singapour - Koweït

Kirghizistan - Malaisie



6 mars

Iran - Koweït



7 mars

Malaisie - Iran

Kirghizistan - Singapour



8 mars

Malaisie - Singapour

Koweït - Kirghizistan



Classement : C'est à Bichkek au Kirghizistan qu'a débuté cette semaine le mondial de quatrième division où s'affrontent parfois pour la première fois de l'histoire des nations asiatiques. En plus du pays hôte, la Malaisie, le Koweït, Singapour et l'Iran se défient sur la petite patinoire du Gorodskoi Katok de 750 places.Le tournoi a été ouvert par le président de la république du Kirghizistan, Japarov, le président de l'IIHF Tardif et son vice-président Bříza.Bonne entamme pour le Kirghizistan, favori du tournoi, qui a écrasé les Iraniens 13-1 ! Nosov s'offre un hat-trick et la bagatelle de 6 points ! Abdyrayev, Egorov et Chuvalov ont marqué quatre points.Koweït -: 2-5Iran -: 1-13Singapour -: 2-5Singapour - KoweïtKirghizistan - MalaisieIran - KoweïtMalaisie - IranKirghizistan - SingapourMalaisie - SingapourKoweït - Kirghizistan Kirghizistan : 3 pts Malaisie : 3 pts Iran : 3 pts Koweït : 0 pt Singapour : 0 pt © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur