Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial Féminim : Départ très difficile Les Bleues ont été soufflées à leur premier match face à la surpuissante équipe finlandaise Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/04/2023 à 09:56 Tweeter Finlande : 1-14 (0-6, 1-3, 0-5)



Photographe : Laurent Lardière (archives) France -: 1-14 (0-6, 1-3, 0-5) Les Bleues démarraient très fort avec un énorme défi en ouverture du mondial élite à Brampton au Canada en affrontant la surpuissante Finlande. Sur le papier un monde d'écart et sur la glace aussi, malgré l'abnégation tricolore.

Le premier tiers montrait vite la tendance du match puisque les Finlandaises marquaient six fois sans réplique. La France démarrait parfaitement le deuxième vingt puisque Duvin ouvrait le compteur bleu après 36 secondes ! Cependant la Finlande passait encore trois buts avant la deuxième sirène. Les surpuissantes nordiques ne relâchaient pas la pression au dernier tiers et marquaient encore 5 fois.

Lourde défaite logique des Bleues face à la Finlande qui réalise le plus gros carton de son histoire aux mondiaux. Nieminen, Laitinen et Vainikka inscrivent chacune quatre points dans ce tour de force.

Pas le temps de se reposer pour les tricolores qui disputent aujourd'hui leur deuxième match face à la Hongrie, un adversaire plus à portée. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo