Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial Féminin : Deuxième revers L'équipe de France subit un deuxième revers en deux jours au mondial féminin Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 07/04/2023 à 06:40 Tweeter Hongrie : 2-4 (0-2, 0-1, 2-1)



Photographe : Laurent Lardière (archives) France -: 2-4 (0-2, 0-1, 2-1) La France rossée par la Finlande en ouverture recevait la Hongrie qui démarrait son mondial. Dans un premier tiers très offensif et malgré une légère domination française les Hongroise prennent le large avec deux buts inscrits. Dans la période médiane, Huszak inscrivait son deuxième but de la partie pour donner trois buts d'écarts aux siennes. Au dernier tiers, les Bleues lâchent enfin les chevaux. Duvin débloque le compteur dès la reprise pour son deuxième but du tournoi. Profitant d'un powerplay Locatelli rapproche les tricolores. Mais Rozier écope d'un 5+20 ce qui donne cinq minutes de powerplay aux Hongroises qui reprennent le large au score. Un écart qui ne bougera plus. Huszak et Kiss-Simon terminent à trois points côté magyar. Estelle Duvin a marqué deux points.

Deuxième défaite en deux matchs des Bleues, elles auront deux jours de repos pour refaire leurs forces avant d'affronter dimanche la Suède.











