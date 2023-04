Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial Féminin : La France reléguée Pas de miracle à Brampton où la France quitte le groupe mondial après un nouveau lourd revers contre la Suède Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/04/2023 à 09:37 Tweeter Suède - France : 8-2 (3-0, 4-0, 1-2)



Photographe : Laurent Lardière (archives) - France : 8-2 (3-0, 4-0, 1-2) La France devait l'emporter contre les Suédoises par trois buts d'écart, autant dire une performance quasi impossible. Les Bleues étaient surclassées au premier tiers en encaissant trois buts, Olsson signe un doublé et Lundin marque elle en suppériorité. Au début du deuxième vingt, Hanna Olsson complète le hat-trick en powerplay. Sous le feu du Nord, les Françaises sont pénalisés et Ljungblom creuse encore l'avance suédoise. Même en powerplay, les Bleues ne parviennent pas à réduire le score. Olsson qui marque déjà son quatrième but et Ljungblom son deuxième montent alors le score à 7-0 avant la deuxième sirène. Au début du dernier tiers, Svensson marque le huitième but de la Tre Kronor. La Suède surdomine alors le tiers mais ne marque plus tandis que les Bleues relèvent la tête. Le Scodan récupère la rondelle dans le coin et dévie parfaitement au second poteau pour Jade Barbirati qui débloque le compteur français. En powerplay Baudrit la capitaine tricolore réduit un peu le gouffre au tableau d'affichage mais pas de quoi inquiéter le rouleau compresseur bleu et jaune qui file en quarts de finale où il affrontera le Canada.

Quatrième défaite en quatre matchs pour les Bleues qui sont reléguées en division 1 groupe A pour 2024.











