Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial Féminin : Les Bleues blanchies 3ème défaite pour la France au mondial féminin sans marquer de but, la relégation se rapproche Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/04/2023 à 10:34 Tweeter Allemagne - France : 3-0 (1-0, 1-0, 1-0)



Photographe : Laurent Lardière (archives) - France : 3-0 (1-0, 1-0, 1-0) La France vaincue au deux premiers matchs devait gagner contre les Allemandes pour espérer quitter la dernière place du groupe, synonyme de relégation.

L'Allemagne dominante au premier tiers ouvre le score en powerplay par Haider. Dès la reprise du deuxième vingt, Eisenschmid double la mise. Le match s'équilibre mais le score ne bouge pas avant la deuxième sirène. Au dernier vingt, les Bleues accélèrent mais ne parviennent pas à débloquer leur compteur. Pire encore, Jobst-Smith creuse encore l'écart à 10 minutes du terme. Malgré tous leurs efforts, les tricolores ne pourront déjouer Sandra Abstreiter qui blanchit avec 28 arrêts.

Après trois matchs et deux victoires, l'Allemagne occupe la deuxième place du groupe B. Troisième défaite en autant de match pour les Bleues, plus que jamais dernières. Demain (à 21 heures) elles joueront leur survie contre la Suède. Un maintien plus que compromis, mais mathématiquement toujours possible. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur