Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial U18 : La France reléguée Le mondial angevin se termine de la pire manière possible pour les Bleuets avec une 5ème défaite et une rélégation Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 30/04/2023 à 08:46

France - Kazakhstan : 1-6 (1-3, 0-1, 0-2)



Photographe : Laurent Lardière (archives) France -: 1-6 (1-3, 0-1, 0-2) Le point pris par l'Ukraine plus tôt dans l'après midi avait compliqué toutes les chances tricolores avant d'affronter le monstre kazakh. Il ne faut attendre moins de deux minutes pour voir Migunov ouvrir la marque. Profitant de leur premier powerplay, les Bleuets égalisent grâce à Serres. Les gerfauts d'or accélèrent et marquent encore deux fois avant la sirène. Dans un tiers médiant équilibré, Kankin creuse encore l'avance du Kazakhstan. Les Centrasiatiques alourdissent encore la marque au dernier tiers en scorant encore deux fois.

La France subit une logique défaite très nette, la cinquième en cinq matchs. Seule équipe qui n'a pas remportée un match, la France est reléguée dans le groupe B de la Division I pour l'année prochaine, alors que le coach annonçait viser l'or avant le début de ce mondial angevin...



Classement

Kazakhstan : 12 pts Danemark : 11 pts Japon : 8 pts Hongrie : 7 pts Ukraine : 5 pts France : 2 pts











