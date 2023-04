Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial U18 : Le soleil levant roussit la France Le Japon inflige aux Bleuets une troisième défaite en trois matchs Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/04/2023 à 06:46 Tweeter Japon : 2-4 (0-1, 0-2, 2-1)



Photographe : Laurent Lardière (archives) France -: 2-4 (0-1, 0-2, 2-1) La France encore bredouille à domicile cherche sa première victoire dans le mondial DI A d'Angers. Face au Japon il faut enfin l'emporter. Dans un premier tiers dominé par les Japonais, Iizuka ouvre la marque logiquement en contre. Pénalisés dès la reprise, les Bleuets encaissent un deuxième but signé Ishigaki qui dévie au fond. Le Japon reste plus dangereux mais la France se fait piéger en powerplay. Ushio part en break et creuse encore l'avance nippone en infériorité numérique. Le temps file avec de nombreuses fautes au dernier tiers. Finalement Serres débloque le compteur bleu sur un rebond alors qu'il reste 2'37 à jouer. La France sort son gardien pour tenter de rapprocher encore la marque mais Ushio marque en cage vide. Le gardien français reste au banc et cette fois Vidal glisse entre les pads de Kudo pour réduire la marque mais trop tard.

La France s'incline pour la troisième fois en trois partie, tandis que le Nihon grimpe troisième à égalité avec les deux premiers, belle opération pour les Japonais. Toujours derniers les Bleuets voient la victoire des Ukrainiens sur la Hongrie en temps supplémentaire, éloigner les deux adversaires. Il faudra réaliser un exploit au deux derniers matchs contre les deux premiers du classement pour sauver sa peau dans le groupe A. Les tricolores jouent le leader danois ce soir.

