Mondial U18 : Les Bleuets battus en prolongation Les Français ont résisté de leur mieux face aux Danois mais s'inclinent logiquement en prolongation Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/04/2023 à 22:03 Danemark - France : 3-2 ap (2-1, 0-1, 0-0, 1-0)



Photographe : Laurent Lardière (archives) - France : 3-2 ap (2-1, 0-1, 0-0, 1-0) Il ne fallait pas arriver en retard à l'Ice Park pour ce match, dès la vingt-troisième seconde, Chapuis ouvre le score pour les tricolores. Les Danois inversent rapidement la tendance et Moelgaard égalise dès la 4ème minute. Les efforts du Danemark sont payants et il passe devant au quart d'heure de jeu. Le deuxième tiers est plus équilibré, Besson parvient à égaliser dans un bon temps fort français. Les Danois haussent le ton au dernier tiers mais les Bleuets cramponnés sur la cage de Neckar parviennent à tenir jusqu'à la sirène finale qui envoie tout le monde en prolongation. Le Danemark mitraille durant toute la prolongation et et finalement Linde donne la victoire logique aux Scandinaves à 44 secondes du terme de l'overtime.

Victoire logique pour les Danois mais elle ne rapporte que deux points ce qui donne la première place au Kazakhstan. Les Français s'inclinent pour la quatrième fois en autant de matchs, mais le point pris permet de conserver encore un mince espoir de survie dans le groupe A de la division I. Samedi il faut que l'Ukraine s'incline contre les Japonais sans prendre de point et que la France batte en temps réglementaire les leaders kazakhs, cela s'annonce complexe.











