Championnat du monde U18 de Division I groupe A à Angers

Le championnat du monde U18 de Division I groupe A à lieu cette année à Angers. A domicile les Bleuets sont entrés du mauvais patin dans la compétition avec deux défaites aux deux premiers matchs et un seul point récolté. Du coup la France occupe pour le moment la dernière place du mondial.

En ouverture les Bleuets affrontaient l'Ukraine. La partie a été équilibrée et très disputée. Les Ukrainiens ont pris les devants par deux fois, mais les Français ont égalisé à deux reprises grâce à Aurélien Serres et Mattis Chapuis. Il faut disputer une prolongation qui ne donne pas de vainqueur. La séance de tirs au but est remportée par l'Ukraine, Ivachtchenko et Yalovy marquent côté bleu et jaune tandis que seul Toubhans-Besnier trouve la faille pour les tricolores.

Hier se déroulait le deuxième match de la compétition où la France défiait la Hongrie, nettement battue en ouverture. Le match du rachat n'a pas fonctionné non plus pour les Bleuets qui s'inclinent 0-2 sans même marquer de buts. Dans un match nettement dominé par les Hongrois, Ravasz et Nemeth inscrivent les deux buts tandis que le portier magyar Csala repousse les 23 lancers français et blanchit.

Aujourd'hui journée de relâche à Angers avant une troisième journée demain, les Bleuets affronteront alors les Japonais vainqueurs en ouverture avant une lourde défaite hier.



Classement :

Classement :

Kazakhstan : 6 pts Danemark : 3 pts Hongrie : 3 pts Japon : 3 pts Ukraine : 2 pts France : 1 pt











