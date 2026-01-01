Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial U18 I A : Les Bleuettes en bronze Au Mondial à Ritten, les Bleuettes ont terminé sur la dernière marche du podium Source : iihf Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/01/2026 à 18:31 Tweeter ffhg Les Bleuettes en bronze au mondial U18 Division I groupe A

A Ritten en Italie se tenait le championnat du monde fémini U18 Division I groupe A. Les Bleuettes ont réalisé un beau mondial qui leur permet de repartir avec la médaille de bronze.

La France s'offre trois victoires dont une de gala en prolongation contre les championnes du monde allemandes. Les Bleuettes se sont également imposées contr le pays hôte, l'Italie qui avec zéro point est relégué dans le groupe B, mais aussi un net succès 4-1 contre les Danoises.

Par contre la France s'est incliné d'un but contre la Norvège et a sombré contre le Japon 1-5. Une médaille de bronze pour les Bleuettes et une autre fierté, la Saint-Gervolaine Clémence Boudin termine meilleure pointeuse du mondial avec 11 points (8 buts, 3 assistances) et également meilleure buteuse. Loin devant sa compère du pôle France Maëli Moussier avec 4 points. La gardienne tricolore, Lysa Nogaretto est la troisième plus efficace avec 91,47% d'arrêts et une moyenne de 2,72 buts encaissés par match. Avec 118 arrêts, elle est celle qui repousse le plus de lancer du mondial.











