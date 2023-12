Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial U20 : Les Bleuets bronzés L'équipe de France U20 termine troisième du mondial D1 A Source : iihf Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/12/2023 à 10:32 Tweeter Le mondial U20 Division 1 groupe A se déroulait cette semaine à Budapest. Après un excellent début de tournoi, les Bleuets terminent finalement troisièmes. Les tricolores ont battus le Danemark en ouverture, puis les Japonais au deuxième match. Face au favori kazakh, les Bleuets explosaient et s'inclinaient lourdement 4-0. Un succès large 7-4 contre l'Autriche promettait la deuxième place aux Français. Mais au dernier match, les Bleuets ont perdu pied contre la Hongrie qui n'avait pourtant pas gagné le moindre match et s'inclinent lourdement 4-0. Un succès qui sauve le pays hôte de la relégation in extremis. Ce revers fait glisser la France à la troisième place qui rentre à la maison avec une belle médaille de bronze.



10/12

Danemark - France : 4-6 (1-1, 1-1, 2-4)



11/12

France - Japon : 5-3 (1-1, 1-2, 3-0)



13/12

Kazakhstan - France : 4-0 (1-0, 1-0, 2-0)



14/12

France - Autriche : 7-4 (2-1, 3-1, 2-2)



16/12

France - Hongrie : 0-4 (0-1, 0-2, 0-1)



Classement :

Kazakhstan : 13 pts Danemark : 9 pts France : 9 pts Autriche : 8 pts Hongrie : 4 pts Japon : 2 pts © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo