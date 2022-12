Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Mondial U20 D1 A : La France rebondit bien Après leurs revers contre la Norvège, les Bleuets se sont bien repris face aux Slovènes Source : iihf Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/12/2022 à 06:21 Tweeter

Troisième match pour la France U20 au mondial D1 de groupe A à Asker en Norvège. Après une victoire et une défaite, les Bleuets sont 3èmes et affrontent la Slovénie, deuxième. Un match important donc pour essayer de se replacer dans le classement.

La Slovénie démarre bien et Brodnik ouvre la marque dès la 5ème minute de jeu. Les tricolores inversent la tendance et Tavernier égalise au quart d'heure de jeu. Profitant d'un powerplay dans la foulée, c'est encore le natif de Morzine, Tavernier qui trouve la faille pour donner l'avantage aux Français.

Dès la reprise du deuxième vingt, Siraudin double l'avance française. Tavernier décidément en forme olympique, complète le hat-trick peu après, provoquant la sortie du gardien slovène. En toute fin de période, Brodnik y va de son deuxième but pour rapprocher les Slaves.

Les Bleuets surclassent complètement le dernier tiers avec une domination sans partage du jeu. Ce qui permet à Chauvel de creuser encore l'écart.

Les Bleuets s'imposent nettement 5-2 dans un match parfaitement maîtrisé et occupent la deuxième place du mondial. Prochain match le 15 contre les Hongrois, derniers du groupe.



Les autres résultats de la troisième journée :



Norvège - Hongrie : 3-2

Kazakhstan - Danemark : 4-0



Classement :

Classement :

Norvège : 9 pts France : 6 pts Kazakhstan : 6 pts Slovénie : 3 pts Danemark : 2 pts Hongrie : 1 pt











